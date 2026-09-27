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Xaver Schlager ist gegen Ex-Trainer Franco Foda gefordert.
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Live ab 18 Uhr: Österreich will gegen Kosovo nachlegen

Im Ernst-Happel-Stadion trifft Österreich heute auf Kosovo. Beide haben ihren Nations-League-Auftakt gewonnen, es geht um die Tabellenführung.
Sport Heute
Von Sport Heute
27.09.2026, 13:39
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Österreichs Nationalteam steht heute (Anpfiff um 18.00 Uhr) eine heikle Aufgabe bevor: Mit dem Kosovo wartet im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien der wohl härteste Konkurrent um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League.

Kurz vor Anpfiff! Rangnick streicht vier Asse aus Kader

Dazu wird es das erste Duell zwischen Ralf Rangnick und seinem Vorgänger Franco Foda als ÖFB-Teamchef. Für Hochspannung ist also gesorgt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Weitere Infos und Spielstände zu den anderen Nations-League-Spielen bekommt ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste ÖFB-Match steigt am 1. Oktober auswärts gegen Irland.

red,27.09.2026, 13:39
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