Live ab 18 Uhr: Österreich will gegen Kosovo nachlegen

Österreichs Nationalteam steht heute (Anpfiff um 18.00 Uhr) eine heikle Aufgabe bevor: Mit dem Kosovo wartet im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien der wohl härteste Konkurrent um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League.
Dazu wird es das erste Duell zwischen Ralf Rangnick und seinem Vorgänger Franco Foda als ÖFB-Teamchef. Für Hochspannung ist also gesorgt.
Weitere Infos und Spielstände zu den anderen Nations-League-Spielen bekommt ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste ÖFB-Match steigt am 1. Oktober auswärts gegen Irland.