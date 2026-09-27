i Xaver Schlager ist gegen Ex-Trainer Franco Foda gefordert. GEPA "Heute"-Ticker Live ab 18 Uhr: Österreich will gegen Kosovo nachlegen Im Ernst-Happel-Stadion trifft Österreich heute auf Kosovo. Beide haben ihren Nations-League-Auftakt gewonnen, es geht um die Tabellenführung. Von Sport Heute 27.09.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam steht heute (Anpfiff um 18.00 Uhr) eine heikle Aufgabe bevor: Mit dem Kosovo wartet im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien der wohl härteste Konkurrent um den Gruppensieg in der Liga B der Nations League.

Dazu wird es das erste Duell zwischen Ralf Rangnick und seinem Vorgänger Franco Foda als ÖFB-Teamchef. Für Hochspannung ist also gesorgt.

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Weitere Infos und Spielstände zu den anderen Nations-League-Spielen bekommt ihr im "Heute"-Datencenter. Das nächste ÖFB-Match steigt am 1. Oktober auswärts gegen Irland.