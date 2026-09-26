i Formel-1-Ass George Russell. IMAGO/PsnewZ

Im "Heute"-Ticker

Live ab 13 Uhr: Formel 1 Grand Prix von Aserbaidschan

Formel-1-Spektakel auf den Straßen von Baku. Wer holt sich den Sieg im Grand Prix von Aserbaidschan? Wir tickern live.