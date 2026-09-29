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Weltmeister Spanien im Nations-League-Duell gegen Kroatien.
Weltmeister Spanien im Nations-League-Duell gegen Kroatien.
IMAGO/Pressinphoto
Nations League im Ticker

Live: Spanien gegen Kroatien, auch England im Einsatz

Schlagerspiel in der Nations League. Weltmeister Spanien bekommt es mit Kroatien zu tun. England gastiert zeitgleich in Tschechien.
Sport Heute
Von Sport Heute
29.09.2026, 20:14
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red,Akt. 29.09.2026, 20:46, 29.09.2026, 20:14
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