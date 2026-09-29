i Weltmeister Spanien im Nations-League-Duell gegen Kroatien. IMAGO/Pressinphoto

Nations League im Ticker

Live: Spanien gegen Kroatien, auch England im Einsatz

Schlagerspiel in der Nations League. Weltmeister Spanien bekommt es mit Kroatien zu tun. England gastiert zeitgleich in Tschechien.