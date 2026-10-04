i Die ÖFB-Stars bedanken sich bei den 600 Auswärtsfans GEPA pictures Zeugnis der "Heute"-User 1:1 im Kosovo! Benote jetzt die Österreich-Stars Österreich bleibt auch im vierten Nations-League-Spiel ungeschlagen. Jetzt seid ihr dran: Bewertet die ÖFB-Stars nach dem 1:1 im Kosovo. Von Sport Heute 04.10.2026, 20:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder jubelte Österreich spät! Das ÖFB-Team entriss Ex-Teamchef Franco Foda und dem Kosovo auswärts in Pristina im vierten Nations-League-Spiel noch den Sieg und holte ein wichtiges 1:1.

Die "Joker" von Teamchef Ralf Rangnick stachen: Christoph Lang (85.) traf nach Vorarbeit von LASK-Kollege Sasa Kalajdzic und sorgte damit nach der XXL-Länderspielpause für die Verteidigung der Tabellenführung. Österreich bleibt drei Punkte vor dem Kosovo und damit auf Aufstiegskurs.

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Heikle Szenen, starke Angriffe, Slapstick in der Defensive – das Match in Pristina hatte alles zu bieten. Wer glänzte? Wer fiel ab? Das wollen wir von den "Heute"-Usern wissen.

Hier könnt ihr die Noten für das ÖFB-Team verteilen:

Die verbleibenden beiden Gruppenspiele: Österreich empfängt Irland am 14. November in Linz. Das abschließende Auswärtsspiel gegen Israel steigt auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen am 17. November.