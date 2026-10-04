600 Fans sitzen beim Österreich-Hit auf dem Trockenen

Österreich kämpft am Sonntag im vierten und letzten Nations-League-Kracher der XXL-Länderspielpause um den dritten Sieg. Das ÖFB-Team gastiert in Prisitina und will das 3:1 gegen den Kosovo auch auswärts bestätigen.
Top: 600 Schlachtenbummler haben die Reise in den Süden in Rot-Weiß-Rot angetreten und werden den Tabellenführer der Gruppe lautstark unterstützen.
Vor Ort erleben viele davon einen zumindest kleinen Rückschlag: Im Stadion von Prisitina herrscht strenges Alkohol-Verbot. Das kühle Bier zum Fußball-Vergnügen ist zumindest innerhalb der Spielstätte verboten.
Anpfiff ist um 18 Uhr. Im "Heute"-Liveticker verpasst ihr nichts!
Dass das der Stimmung keinen Abbruch tut, liegt nun vor allem in den Händen dieser Startelf: Alex Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, Felix Bacher, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Romano Schmid – Michael Gregoritsch