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ÖFB-Fans in Pristina
ÖFB-Fans in Pristina
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Alkohol-Verbot

600 Fans sitzen beim Österreich-Hit auf dem Trockenen

Kein Bier oder Spritzer für Österreichs Schlachtenbummler! In Pristina herrscht beim ÖFB-Länderspiel im Kosovo strenges Alkohol-Verbot.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 17:55
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Österreich kämpft am Sonntag im vierten und letzten Nations-League-Kracher der XXL-Länderspielpause um den dritten Sieg. Das ÖFB-Team gastiert in Prisitina und will das 3:1 gegen den Kosovo auch auswärts bestätigen.

Top: 600 Schlachtenbummler haben die Reise in den Süden in Rot-Weiß-Rot angetreten und werden den Tabellenführer der Gruppe lautstark unterstützen.

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Vor Ort erleben viele davon einen zumindest kleinen Rückschlag: Im Stadion von Prisitina herrscht strenges Alkohol-Verbot. Das kühle Bier zum Fußball-Vergnügen ist zumindest innerhalb der Spielstätte verboten.

Anpfiff ist um 18 Uhr. Im "Heute"-Liveticker verpasst ihr nichts!

Dass das der Stimmung keinen Abbruch tut, liegt nun vor allem in den Händen dieser Startelf: Alex Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, Felix Bacher, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Romano Schmid – Michael Gregoritsch

red,Akt. 04.10.2026, 17:58, 04.10.2026, 17:55
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