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Live um 18:00 Uhr: Österreich gegen Kosovo

Österreich will in Pristina im Duell mit dem Kosovo den nächsten Schritt Richtung Aufstieg in der Nations League gehen. Hier geht's zum Ticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 11:50
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red,04.10.2026, 11:50
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