i Die Formel-1-Stars mussten sich in Geduld üben. IMAGO/Zsombor Toth Photography

Formel 1 im Ticker

Live: Mercedes-Stars mit bestem Start nach Regen-Chaos

Max Verstappen ist beim Grand Prix von Bahrain der große Gejagte, startet von der Pole Position. Hier geht's zum "Heute"-Ticker.