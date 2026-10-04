i Austrias Damen hatten allen Grund zum Jubeln. GEPA pictures Gala in Favoriten Austria-Frauen zerlegen Rapid in ersten Derby mit 6:0 Das erste Frauen-Derby der Geschichte wird zur klaren Angelegenheit. Die Austria lässt Rapid beim 6:0 keine Chance – und das vor einer Rekordkulisse. Von Sport Heute 04.10.2026, 15:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Historischer Nachmittag in Favoriten – mit einem deutlichen Sieger. Die Austria entscheidet das erste Wiener Derby in der Frauen-Bundesliga eindrucksvoll für sich. Vor 2.359 Zuschauern feiern die Veilchen einen 6:0-Kantersieg gegen Aufsteiger Rapid.

Ganz nebenbei fällt auch noch ein Rekord: Noch nie zuvor verfolgten so viele Fans eine Partie der österreichischen Frauen-Bundesliga im Stadion.

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Die Austria braucht gerade einmal vier Minuten, um erstmals zuzuschlagen. Nach einem Steilpass auf Patricia Pfanner bekommt Rapid den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Elisa Pfattner wartet im Rückraum und versenkt den Ball platziert zum 1:0.

Austria entscheidet Derby früh

Rapid versucht dagegenzuhalten, kommt offensiv aber kaum gefährlich vor das Austria-Tor. Auf der anderen Seite erhöhen die Gastgeberinnen nach einer halben Stunde: Louise Schöffel setzt sich über rechts durch und spielt scharf zur Mitte, Modesta Uka muss nur noch zum 2:0 einschieben.

Noch vor der Pause folgt der nächste Rückschlag für die Hütteldorferinnen. Nach einem Austria-Freistoß landet der Ball über Leidler im eigenen Tor – 3:0 nach 35 Minuten. Damit ist die Derby-Premiere bereits zur Pause praktisch entschieden.

Rapid-Kapitänin fliegt vom Platz

Nach Wiederbeginn wird es für Rapid noch schwieriger. Kapitänin Sandrina Haupt sieht nach ihrem zweiten Foul Gelb-Rot. Die Grün-Weißen müssen die Partie in Unterzahl zu Ende spielen.

Die Austria kontrolliert das Geschehen und dreht in der Schlussphase noch einmal auf. In der 70. Minute legt Schöffel erneut von der Seite auf, diesmal vollendet Sandra Jakobsen zum 4:0.

Nur drei Minuten später sorgt Sisic für das Highlight des Nachmittags. Mit einem sehenswerten Freistoß erhöht sie auf 5:0. Den Schlusspunkt setzt Patricia Pfanner fünf Minuten vor dem Ende. Ihr Treffer zum 6:0 macht die historische Derby-Abfuhr für Rapid perfekt.