i "Die Leitung ist leider unterbrochen" "ORF/Screenshot" "Es tut mir leid" Bildschirm schwarz – ORF-Panne beim ersten Frauen-Derby Beim ersten Wiener Derby zwischen Rapid und Austria bricht plötzlich die ORF-Übertragung ab. Rund sieben Minuten waren die Bildschirme schwarz. Von Sport Heute 04.10.2026, 13:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Premiere in Österreichs Frauen-Bundesliga – und dann das: Rund eine Viertelstunde war am Verteilerkreis gespielt, die Veilchen führten bereits durch einen frühen Treffer von Elisa Pfattner (4.) mit 1:0 – und plötzlich wurde der Bildschirm schwarz. Die TV-Übertragung von ORF Sport+ ist abgebrochen. Der Grund: unbekannt.

"Es tut mir leid, wir haben kein Bild mehr aus der Generali Arena", entschuldigte sich Kommentator Andreas Thonhauser bei den Zusehern für den technischen Fauxpas. Den Bildausfall überbrückten der ORF-Mann und Expertin Elisabeth Tieber charmant und blickten noch einmal auf den ersten Treffer des Spiels zurück.

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"Bevor wir auf einen schwarzen Bildschirm schauen und die Leute uns beim Reden zuschauen müssen, schauen wir uns lieber noch einmal das erste Tor an", gab sich der Kommentator locker. Fortan beurteilte das Duo die ersten fünfzehn gespielten Minuten – Tieber gab ihre Expertise ab und erzählte Details zu einzelnen Spielerinnen und vom Aufstieg der Rapid-Frauen in die Bundesliga.

Knapp sieben Minuten war das Bild weg. Tore verpassten die Zuschauer zum Glück keines. In Minute 22 war das Bild dann wieder da, die Übertragung konnte fortgesetzt werden. "Ich entschuldige mich noch einmal für den Bildausfall. Gottseidank haben wir kein Tor verpasst", entschuldigte sich Thonhauser noch einmal.