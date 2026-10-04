i Ralf Rangnick und Patrick Wimmer wollen den nächsten Schritt Richtung Aufstieg machen. GEPA pictures "Acker" in Pristina Auf diesem Sender ist Österreich gegen Kosovo zu sehen Österreich will gegen den Kosovo den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg in der Nations League machen. Hier ist das Spiel zu sehen. Von Sport Heute 04.10.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für das ÖFB-Team geht es am Sonntag in Prishtina um wichtige Punkte. Mit einem Auswärtssieg gegen den Kosovo könnte Österreich einen großen Schritt in Richtung Aufstieg und damit zur Rückkehr in die höchste Nations-League-Liga machen. Hier

Sportlich weiß Österreich bereits, was gegen die Mannschaft des früheren ÖFB-Teamchefs Franco Foda nötig sein wird. Das erste Duell in Wien gewann die Rangnick-Elf mit 3:1. Beim Rückspiel erwartet der Teamchef allerdings völlig andere Voraussetzungen.

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Hier ist Österreich zu sehen

Vor allem der Zustand des Rasens in Pristina bereitet Rangnick Sorgen. "Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen wie den hier", ärgert sich der Deutsche. Sein Urteil fällt deutlich aus: "Das ist bestenfalls eine Wiese, wenn nicht sogar ein Acker. Auf dem Level sollten Plätze um die Jahreszeit anders aussehen. Es ist schwer zu verstehen, wir kommen aus einer guten Wetterperiode."

Anpfiff im Fadil-Vokrri-Stadion ist um 18 Uhr. Im Free-TV ist die Partie auf ORF 1 zu sehen, die Übertragung beginnt bereits um 17.20 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Polzer und Roman Mählich.

Aufgrund des schlechten Untergrunds will Rangnick auch seinen Matchplan anpassen. Dieser werde "ein bisschen anders aussehen". Auch personelle Änderungen im Vergleich zum wilden 2:2 gegen Irland kündigte der Teamchef bereits an.

ÖFB muss Spielweise anpassen

Eine Ausrede will Rangnick daraus aber keinesfalls machen. "Ich sage das nicht, weil ich mich aus österreichischer Sicht beklage", stellt der Teamchef klar. "Das betrifft beide Teams. Der Kosovo hat eine technisch sehr gute Mannschaft. Es wird eine Rolle spielen, wer mit diesen Verhältnissen besser klarkommt."