i Jürgen Klopp ist genervt. IMAGO/Nico Herbertz Debatte um Kimmich Klopp genervt vor Griechen-Hit: "Ich gebe auf" Joshua Kimmich ist aktuell gar nicht beim DFB-Team dabei – und trotzdem dreht sich wieder alles um den Kapitän. Jürgen Klopp reagiert genervt. Von Sport Heute 03.10.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Joshua Kimmich ist bei der deutschen Nationalmannschaft derzeit gar nicht dabei – und trotzdem wird über den Kapitän gesprochen. Vor dem nächsten Nations-League-Spiel in Thessaloniki wurde Bundestrainer Jürgen Klopp erneut auf den 31-Jährigen angesprochen.

Bereits nach dem Sieg gegen Serbien hatte Klopp eine mögliche Diskussion um Kimmich frühzeitig abgewürgt. Nach dem starken Auftritt des Mittelfelds mit Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic und Florian Wirtz wollte der DFB-Coach keine Debatte über seinen Kapitän aufkommen lassen.

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"Es ist so ein schöner Abend. Und ohne es anzusprechen, wollt ihr ein Thema aufmachen, das kein Thema ist (...). Und am Ende wird es eine Jo-Kimmich-Geschichte. Das kriegt ihr ja hin. Pavlovic, Bischof, Wirtz, hat super funktioniert", sagte Klopp.

Bei der nächsten Pressekonferenz wurde der Teamchef erneut gefragt, ob er Kimmich angesichts der starken Konkurrenz vor aufkommenden Diskussionen schützen müsse. Klopp reagierte ausführlich.

"Ihr merkt ja, dass es extrem schwierig ist, nicht weil ich eine Geschichte klein halten will oder groß machen will oder so, sondern weil ihr einfach eine Geschichte machen wollt", erklärte der 59-Jährige. Für ihn sei Konkurrenz innerhalb der Mannschaft völlig normal.

"Warum soll dann nur ein Spieler immer spielen? Man muss ja auch gut drauf sein, um zu spielen. Wie es in jedem Verein ist. Da spielt man auch nicht, wenn man nicht gut drauf ist", stellte Klopp klar.

Für den Bundestrainer kommt es vor allem auf die richtige Mischung an: "Man braucht unterschiedliche Strukturen, man braucht Führungsspieler, man braucht laufstarke Spieler, man braucht kreative Spieler, man braucht alles Mögliche."

Sorgen um Kimmich oder andere etablierte Spieler will Klopp daraus allerdings nicht ableiten. "Keiner, der richtig kicken kann, muss sich jetzt irgendwie Sorgen machen oder sonst irgendwas. Ich freue mich auf die Zukunft mit den Jungs. Und mit allen, die dabei sein werden."

Zum Abschluss nahm Klopp die wiederkehrenden Fragen mit Humor. "Ich habe keine Chance, die Frage so zu beantworten, dass ihr es nicht schafft, daraus trotzdem euer Ding zu machen", sagte er lachend und fügte hinzu: "Also, ich gebe auf. Offiziell, jetzt schon. In dem Thema gebe ich jetzt auf. Macht, was ihr wollt."Joshua Kimmich ist aktuell gar nicht beim DFB-Team dabei – und trotzdem dreht sich wieder alles um den Kapitän. Jürgen Klopp reagiert zunehmend genervt