i Harry Kane darf jubeln. IMAGO/Grubisic Historische Niederlage 0:7! Kroatien kommt gegen England unter die Räder England feiert gegen Kroatien ein Schützenfest und schießt sie mit 7:0 aus dem eigenen Stadion. Von Sport Heute 03.10.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

England hat in der Nations League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Thomas Tuchel fertigte Kroatien in Rijeka mit 7:0 ab und feierte damit einen echten Befreiungsschlag.

Die Partie wurde offiziell unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Ganz leer blieben die Ränge allerdings nicht: Aufgrund einer UEFA-Regelung durften bis zu 6.000 kroatische Schulkinder unter 14 Jahren kostenlos ins Stadion. Dazu kamen erwachsene Begleitpersonen sowie 100 englische Fans.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Sportlich gab es für die jungen kroatischen Anhänger allerdings wenig zu feiern. Bereits in der achten Minute brachte Harry Kane die Gäste in Führung. Nach einem schweren Fehlpass von Joško Gvardiol bediente Jude Bellingham den Bayern-Star, der vor dem Tor eiskalt zum 1:0 abschloss.

England setzte Kroatien früh unter Druck und ließ der Defensive der Gastgeber kaum Zeit zum Durchatmen. Beim 2:0 stand Bellingham selbst goldrichtig und verwertete eine Hereingabe. In der 39. Minute erhöhte Anthony Gordon per Flugkopfball auf 3:0.

Todkranke Julia traf die ÖFB-Elf i ?

Noch vor der Pause sorgte Bukayo Saka für die endgültige Vorentscheidung. Der Offensivstar wurde im Strafraum völlig alleine gelassen und schob zum 4:0 ein.

Auch nach dem Seitenwechsel kannte England keine Gnade. Kane erzielte in der 53. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte auf 5:0. Damit kassierte Kroatien erstmals in seiner Geschichte fünf Gegentore in einem Heimspiel.

Doch England legte weiter nach. Nach einem schweren Fehler von Bayern-Verteidiger Josip Stanišić traf Saka in der 68. Minute zum 6:0. Den Schlusspunkt setzte Morgan Rogers mit seinem Treffer zum 7:0 in der 87. Minute.

Für Tuchel ist der Kantersieg ein wichtiger Erfolg. England war mit einer 2:3-Niederlage gegen Weltmeister Spanien in die Nations League gestartet, hatte anschließend Tschechien mit 2:0 geschlagen und legte nun gegen Kroatien eindrucksvoll nach.

Für Kroatiens neuen Teamchef Slaven Bilic setzte es dagegen den ersten schweren Rückschlag. Bereits bei der WM im Sommer hatte Kroatien gegen England verloren – damals mit 2:4.