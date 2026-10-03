i Israel im Duell mit Irland. IMAGO/ABACAPRESS In Österreich-Gruppe Eklat vor Israel-Match! Pressekonferenz abgebrochen Eklat vor dem Nations-League-Duell zwischen Irland und Israel! Nach heftigen Wortwechseln wurde die Pressekonferenz der Iren vorzeitig abgebrochen. Von Sport Heute 03.10.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor dem zweiten Nations-League-Duell zwischen Irland und Israel ist es bei der Pressekonferenz zu einem Eklat gekommen. Nach einem heftigen Wortwechsel mit israelischen Journalisten brach Irlands Kommunikationschef Kieran Crowley die Veranstaltung vorzeitig ab.

Auslöser waren Fragen israelischer Reporter an die irische Delegation. Ein Journalist konfrontierte die Iren mit dem Vorwurf, Menschen zu unterstützen, deren Ideologie auf Mord basiere. Crowley griff daraufhin ein und erklärte, dass Fragen dieser Art nicht angenommen würden.

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Kurz darauf meldete sich ein weiterer israelischer Reporter zu Wort und behauptete, irische Spieler hätten israelische Akteure während des ersten Duells als "Affen" bezeichnet. Noch bevor er seine Ausführungen beenden konnte, widersprach ein Funktionär entschieden. "Das ist völlig unwahr", betonte er mehrfach.

Als dem Journalisten anschließend das Mikrofon abgenommen wurde, rief dieser: "Fassen Sie mich nicht an." Daraufhin beendete die irische Delegation die Pressekonferenz abrupt. Crowley wies den erhobenen Vorwurf nochmals als "völlig unwahr" zurück.

Anschließend wurde ein separates Mediengespräch ausschließlich für irische Journalisten angesetzt. Laut irischen Medien wurde auch dieses in einen anderen Bereich des Stadions verlegt, nachdem ein Vertreter des israelischen Rundfunks daran teilnehmen wollte.

Bereits vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams hatte es politische Diskussionen gegeben. Innerhalb der irischen Mannschaft war wegen des Gaza-Krieges über einen möglichen Boykott gesprochen worden. Teamchef Heimir Hallgrimsson hatte vor dem anschließenden 3:0-Sieg seiner Mannschaft erklärt: "Wir spielen nicht mit Völkermord, wir spielen gegen Völkermord. Wir spielen gegen Israel, wir spielen nicht mit Israel."

Vor dem neuerlichen Duell am Sonntagabend in Backa Topola in Serbien bleibt die Atmosphäre damit angespannt. Hallgrimsson wollte auf die aktuellen Vorfälle nicht näher eingehen. "Ich werde nicht im Detail darauf eingehen, was gesagt wurde", erklärte der Teamchef. Nach seinen Angaben seien von beiden Mannschaften Vorfälle gemeldet worden, die nun zunächst intern und anschließend von der UEFA geprüft werden sollen.

Für Österreich sind beide Teams im November noch einmal relevant. Das ÖFB-Team empfängt am 14. November Irland in Linz und trifft drei Tage später in Debrecen auf Israel.