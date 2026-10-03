i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nimmt den so holprigen Rasen in Pristina ganz genau unter die Lupe. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER ÖFB-Coach sauer Rangnick schimpft über den Kosovo-Rasen: "Ein Acker" Deutliche Worte von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. Er ist vor dem Gastspiel im Kosovo mit dem Rasen im Stadion überhaupt nicht zufrieden. Von Sport Heute 03.10.2026, 14:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Nationalteam kommt zum Abschluss des Lehrgangs ein hartes Stück Arbeit zu. In der Nations League wartet das Auswärtsspiel in der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Doch nicht nur der Gegner bereitet Österreichs Teamchef Ralf Rangnick Kopfzerbrechen, sondern auch der Rasen im Fadil-Vokrri-Stadion von Pristina. Dieser würde den Namen nämlich gar nicht verdienen, ärgerte sich der Deutsche nach einer Platzbegehung in der Arena.

"In Wien haben wir auf einem frisch verlegten Rollrasen gespielt", erinnerte sich der ÖFB-Coach an das Hinspiel vor einer Woche. Danach wurde Rangnick deutlich: "Was wir hier vorfinden: Ich habe selten einen so ungepflegten Rasen gesehen, wie diesen hier. Das ist bestenfalls eine Wiese, teilweise ein Acker. Man muss es so deutlich aussprechen."

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Es sei "schwer zu verstehen", warum das Grün in einem dermaßen schlechten Zustand sei, meinte Rangnick. "Wir kommen aus einer Schönwetterperiode. Aber wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen und mit unserer Spielweise erfolgreich zu sein", meinte der Deutsche.

"Auf diesem Level..."

Rangnick betonte allerdings, dass die Bedingungen für beide Mannschaften ident seien. "Es wird nicht einfach sein, technisch gepflegten Fußball zu spielen. Das gilt für die Heimmannschaft genauso", so der 68-Jährige, der auch die technisch beschlagenen Spieler im Kader des Kosovo hervorhob.

"Auf diesem Level sollten Plätze zu dieser Jahreszeit anders aussehen. Es wird sicher nicht so einfach im Ballbesitz. Und es wird sicherlich eine Rolle spielen, wer mit diesen Verhältnissen besser umgehen kann", ergänzte Rangnick dann noch.

ÖFB-Star Patrick Wimmer sah es ähnlich. Er selbst habe schon lang nicht mehr auf so einem vergleichbaren Platz gespielt. "Es ist für uns kein Vor- oder Nachteil. Und ich bin auf so einer Wiese aufgewachsen, hab da schon öfter darauf spielen dürfen. Es wäre schön zu sehen, am Sonntagnachmittag in der Kreisliga und nicht, wenn man selbst darauf spielen muss."