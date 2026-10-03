i Fussball-Star Cristiano Ronaldo. IMAGO/TT Aufregung um Star-Kicker Alles anders bei Ronaldo? "Like" sorgt für Wirbel Cristiano Ronaldos Abreise von Portugals Teamcamp erhitzt die Gemüter. Folgt nun der Krisengipfel? Er selbst sorgte mit einem "Like" für Wirbel. Von Sport Heute 03.10.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kommt es im Portugal-Eklat doch noch zur großen Wende? Nach Cristiano Ronaldos vorzeitiger Abreise aus dem Nationalteam soll eine Aussprache mit Teamchef Jorge Jesus geplant sein. Doch ausgerechnet jetzt sorgt der Superstar mit einem brisanten Instagram-Like für neuen Wirbel.

10 Jahre Georgina und Cristiano Ronaldo: i ?

Wie die "Marca" berichtet, will Portugals Verbands-Boss Pedro Proenca nach der Nations-League-Partie gegen Norwegen ein Treffen zwischen Ronaldo und Jesus ansetzen. Der Teamchef soll zu einem Gespräch bereit sein. Ob auch Ronaldo daran Interesse hat, ist noch offen.

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Superstar Ronaldo war vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark (4:2) plötzlich im Privatjet aus dem Teamcamp abgereist, nachdem er zuvor gegen Norwegen (2:1) über 90 Minuten auf der Bank saß und Coach Jesus ankündigte, dass der 41-Jährige neuerlich nicht in der Startelf stehen werde.

Aufregung um Ronaldo-"Like"

Gleichzeitig liefert der 41-Jährige neuen Gesprächsstoff. Ex-Brasilien-Star Felipe Melo hatte die portugiesischen Nationalspieler öffentlich scharf dafür kritisiert, wie sie mit ihrem Kapitän umgehen würden. Das entsprechende Video verbreitete sich auf Instagram – und bekam einen prominenten Like: von Ronaldo höchstpersönlich.

"Es gibt einen grotesken Unterschied zwischen der Art, wie seine portugiesischen Teamkollegen Cristiano behandeln, und wie die argentinischen Spieler Lionel Messi behandeln", wetterte Melo. Der Brasilianer behauptete zudem, Ronaldo erfahre teilweise von seinen Gegnern mehr Respekt als von den eigenen Teamkollegen. "Man kann ihn nicht einfach gehen lassen, als wäre nichts passiert."

Dass Ronaldo ausgerechnet diese Aussagen mit "Gefällt mir" markierte, wird nun in Portugal diskutiert. Eine eigene Erklärung lieferte der Superstar dazu nicht. Sein Like kann daher nicht eindeutig als Zustimmung zu allen Aussagen Melos gewertet werden – mitten in der ohnehin angespannten Situation sorgt er aber für zusätzliche Aufmerksamkeit.