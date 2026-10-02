i Rafaela Borggräfe blieb liegen. DAZN Nach Crash DFB-Goalie-Drama! Regungslos am Platz liegengeblieben Schreckmoment in der Frauen-Bundesliga! Leverkusen-Torfrau Rafaela Borggräfe verletzt sich bei einem heftigen Zusammenprall. Von Sport Heute 02.10.2026, 22:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment in der deutschen Frauen-Bundesliga: Bayer-Leverkusen-Torhüterin Rafaela Borggräfe hat sich beim Duell mit Werder Bremen bei einem heftigen Zusammenprall verletzt und musste ausgewechselt werden.

Die Szene ereignete sich in der 22. Minute. Nach einem Freistoß der Bremerinnen segelte der Ball in den Leverkusener Strafraum. Borggräfe kam aus ihrem Tor und wollte den Ball wegfausten, kollidierte dabei jedoch heftig mit Werder-Spielerin Michelle Ulbrich.

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Während Ulbrich nach kurzer Zeit wieder aufstehen konnte, blieb die 26-jährige Leverkusen-Keeperin am Boden liegen. Rund fünf Minuten lang wurde Borggräfe auf dem Platz medizinisch behandelt. Anschließend war klar, dass sie die Partie nicht fortsetzen konnte.

Für die Torhüterin kam es noch bitterer: Die Schiedsrichterin wertete ihre Aktion als Foul, zeigte Borggräfe die Gelbe Karte und entschied auf Elfmeter für Bremen.

Luna Vanzeir verwandelte den Strafstoß in der 26. Minute zur Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Michelle Weiss auf 2:0 für die Gäste.

Leverkusen ließ sich davon allerdings nicht unterkriegen und drehte die Partie nach der Pause. Cornelia Kramer sorgte mit einem Doppelschlag in der 54. und 56. Minute für den Ausgleich, ehe Lobke Loonen in der 81. Minute den 3:2-Heimsieg perfekt machte.