StartseiteSportFussball
Luca Weinhandl im ÖFB-Einsatz.
Luca Weinhandl im ÖFB-Einsatz.
GEPA pictures
EM wird unwahrscheinlich

ÖFB U21 kommt gegen Dänemark nicht über Remis hinaus

Österreichs U21 trennt sich von den Altersgenossen aus Dänemark mit einem 1:1-Unentschieden.
Sport Heute
Von Sport Heute
02.10.2026, 19:57
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Österreichs U21-Nationalteam muss wohl weiter auf seine zweite EM-Teilnahme warten. Die Mannschaft von Teamchef Peter Perchtold kam am Freitag im Stadion des Wiener Sport-Clubs gegen Dänemark nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung. Conrad Harder traf in der 50. Minute zum 1:0 für die Dänen. Österreich kämpfte sich jedoch zurück und wurde in der 69. Minute belohnt: Erik Kojzek erzielte den Ausgleich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Für die ÖFB-Auswahl war das Remis allerdings zu wenig. Einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation liegt Österreich als Tabellendritter drei Punkte hinter Dänemark. Der zweite Platz würde zur Teilnahme am Play-off berechtigen.

Auch interessant

ÖFB und Rapid bei Schöller nach Trainer-Kritik einig
"Macht keinen Sinn": Hoff Thorup sauer auf den ÖFB
ÖFB-Juwel debütiert – das gab es seit 81 Jahren nicht

Auch das Torverhältnis spricht deutlich für die Skandinavier. Dänemark liegt in dieser Wertung neun Treffer vor Österreich, womit die Chancen auf Rang zwei nur noch theoretischer Natur sind.

    Am Dienstag wartet zum Abschluss das Auswärtsspiel gegen Wales. Um Dänemark doch noch abzufangen, benötigt Österreich einen deutlichen Sieg und gleichzeitig eine klare Heimniederlage der Dänen gegen Belgien.

    red,Akt. 02.10.2026, 20:01, 02.10.2026, 19:57
    Mehr zum Thema
    EM-QualifikationU21ÖFB-TeamNationalmannschaft Dänemark

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Dänemark
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote