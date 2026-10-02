i Luca Weinhandl im ÖFB-Einsatz. GEPA pictures EM wird unwahrscheinlich ÖFB U21 kommt gegen Dänemark nicht über Remis hinaus Österreichs U21 trennt sich von den Altersgenossen aus Dänemark mit einem 1:1-Unentschieden. Von Sport Heute 02.10.2026, 19:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs U21-Nationalteam muss wohl weiter auf seine zweite EM-Teilnahme warten. Die Mannschaft von Teamchef Peter Perchtold kam am Freitag im Stadion des Wiener Sport-Clubs gegen Dänemark nicht über ein 1:1 hinaus.

Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung. Conrad Harder traf in der 50. Minute zum 1:0 für die Dänen. Österreich kämpfte sich jedoch zurück und wurde in der 69. Minute belohnt: Erik Kojzek erzielte den Ausgleich.

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Für die ÖFB-Auswahl war das Remis allerdings zu wenig. Einen Spieltag vor dem Ende der Qualifikation liegt Österreich als Tabellendritter drei Punkte hinter Dänemark. Der zweite Platz würde zur Teilnahme am Play-off berechtigen.

Auch das Torverhältnis spricht deutlich für die Skandinavier. Dänemark liegt in dieser Wertung neun Treffer vor Österreich, womit die Chancen auf Rang zwei nur noch theoretischer Natur sind.

Am Dienstag wartet zum Abschluss das Auswärtsspiel gegen Wales. Um Dänemark doch noch abzufangen, benötigt Österreich einen deutlichen Sieg und gleichzeitig eine klare Heimniederlage der Dänen gegen Belgien.