i Österreichs Fußball-Nationalteam liegt voll auf Kurs Richtung Aufstieg. GEPA pictures Nach 2:2-Aufholjagd Supercomputer sagt, wie es für ÖFB-Team weitergeht Die Hälfte der Nations League ist absolviert. Österreichs Fußball-Team führt seine Gruppe an. Eine Simulation sieht Rot-Weiß-Rot nun klar voran. Von Sport Heute 02.10.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

3:1 gegen Israel, 3:1 gegen den Kosovo und 2:2 gegen Irland – nach drei Spielen hat Österreichs Nationalteam sieben Punkte auf dem Konto und führt die Tabellen in der Nations-League-Gruppe B3 an. Damit hat die Elf von Ralf Rangnick auch die klar beste Ausgangsposition auf dem Weg zum Gruppensieg. Denn die dahinter liegenden Verfolger Kosovo und Irland halten bei vier Zählern.

In der Nations League ist nun Halbzeit. Schon am Sonntag geht es für Rot-Weiß-Rot allerdings weiter, da steigt das Auswärtsspiel gegen den Kosovo in Pristina, ehe im November noch das Heimspiel gegen Irland und das Auswärtsspiel gegen Israel im ungarischen Debrecen folgen.

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Das ÖFB-Ziel ist klar: der Gruppensieg. Das würde die Rückkehr in die A-Liga der Nations League bedeuten und auch den Weg zur EM 2028 erleichtern. Da erfolgt die Topfeinteilung nämlich anhand der Endwertung der Nations League. Der ÖFB liegt aktuell auf Kurs Richtung Topf zwei, ein Platz in Topf eins ist bereits nicht mehr möglich.

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

ÖFB-Team voll auf Kurs Richtung Gruppensieg

Glaubt man einer Simulation von "Football meets Data", so hat Rot-Weiß-Rot die allerbesten Chancen, den Gruppensieg zu holen, scheint Platz eins mehr als nur in Reichweite. Diese Chance liegt genau bei 76,5 Prozent. Ein Abrutschen auf den zweiten Platz ist nur zu 17,6 Prozent wahrscheinlich und Rang drei ist nur zu 5,6 Prozent wahrscheinlich.

Der Simulation zufolge werde Österreich 12,2 Punkte holen – also zumindest noch fünf weitere Zähler einfahren. Knapp soll es demnach dahinter werden. Da sieht die Simulation Irland und den Kosovo Kopf an Kopf im Duell um den zweiten Platz. Beide würden demnach auf 8,3 Punkte kommen, mit leichten Vorteilen für den Kosovo.

Am Sonntag wird die Nations League fortgesetzt. Österreich gastiert in Pristina im Kosovo, Irland bestreitet das "Heimspiel" im serbischen Backa Topola gegen Israel.