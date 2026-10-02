i Bayern-Star Jonas Urbig gibt sein DFB-Debüt, das kostet die Bayern eine stolze Summe. IMAGO/Kirchner-Media Jonas Urbig Nach DFB-Debüt muss Bayern Millionen-Summe zahlen Jonas Urbig ist am Donnerstagabend erstmals für das deutsche Nationalteam aufgelaufen. Dieser Einsatz kostet seinem Klub Bayern München viel Geld. Von Sport Heute 02.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jonas Urbig feierte beim 2:0 gegen Serbien sein Debüt im deutschen Nationalteam. Für den 23-jährigen Bayern-Keeper ein ganz besonderer Abend – für seinen Klub allerdings auch ein kostspieliger.

Denn mit Urbigs erstem Einsatz für Deutschland wird laut "Sport Bild" eine Bonuszahlung von 1,2 Millionen Euro an den 1. FC Köln fällig. Diese Klausel hatten die beiden Klubs bei seinem Wechsel im Jänner 2025 vereinbart.

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Bonus-Zahlungen bei Wechsel vereinbart

Bayern hatte damals sieben Millionen Euro Ablöse für den Torhüter bezahlt. Dazu kommen demnach rund drei Millionen Euro an leicht erreichbaren Bonuszahlungen. Insgesamt könnte Köln durch den Urbig-Transfer sogar bis zu 15 Millionen Euro kassieren.

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Bei den Bayern dürfte man die zusätzliche Rechnung dennoch gerne bezahlen. Urbig soll Schritt für Schritt zum Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden. Seit seinem Wechsel absolvierte er bereits 34 Pflichtspiele für die Münchner und durfte sich dabei auch auf großer Bühne beweisen.

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany traut seinem Schützling eine große Zukunft zu. "Wenn einer glaubt, dass Jonas nicht die Nummer 1 von Deutschland wird, dann glaube ich, dass derjenige einen großen Fehler macht", erklärte er zuletzt. Wann es tatsächlich so weit ist, entscheide aber DFB-Teamchef Jürgen Klopp.