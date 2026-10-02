i Österreichs Team in Dublin. GEPA pictures Ihr habt entschieden Nur ein Sehr Gut – die ÖFB-Noten der "Heute"-Leser Österreichs Nationalteam hat in der Nations League ein 2:2-Rems gegen Irland gerettet. Bei der "Heute"-Community kommt das Team aber nicht gut weg. Von Sport Heute 02.10.2026, 11:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Prass (71.) und Michael Gregoritsch mit einem direkt verwerteten Freistoß (77.) retteten Österreich am dritten Spieltag der Nations League in Dublin einen Punkt gegen Irland. Nachdem zuvor Troy Parrott die Gastgeber mit einem Doppelpack in Front gebracht hatte (12., 45./Elfer), Österreichs Team eine schwache erste Spielhälfte ablieferte.

Auch wenn sich Rot-Weiß-Rot in der zweiten Spielhälfte deutlich steigerte: Es war eine durchschnittliche Leistung der ÖFB-Elf. Und das spiegelte sich auch in Euren Noten wider. Nur ein einziger ÖFB-Kicker hat von der "Heute"-Community die Note "Sehr Gut" bekommen: Xaver Schlager. Allerdings haben nur zwei Stimmen zwischen einem "Sehr Gut" und einem "Gut" entschieden.

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Dafür gab es von Euch viel Durchschnitt. So bekamen Keeper Florian Wiegele, Patrick Wimmer, Sasa Kalajdzic, Konrad Laimer, Maximilian Wöber und die beiden Torschützen Gregoritsch und Prass von Euch die Note "Gut". Der Rest bekam durchwegs ein "Befriedigend".

Die Noten der "Heute"-User. heute.at/KI-generiert

Ähnlich mittelmäßig analysierte auch Coach Ralf Rangnick das Spiel. Der Deutsche sah Irland in Halbzeit eins klar überlegen und Österreich in der zweiten Hälfte besser. Man hätte zwar die Chance zum Sieg gehabt, das 2:2 sei aber "okay", so der Deutsche.

Am Sonntag geht es in der Nations League nun auswärts gegen den Kosovo.