i Cristiano Ronaldo IMAGO/TT Trainer unter Beschuss Fans stellen sich hinter Ronaldo und attackieren Jesus Cristiano Ronaldo bekommt nach seinem Abgang aus dem Portugal-Team Rückendeckung von den Fans. Mit riesigen Plakaten stellen sie sich hinter CR7. Von Sport Heute 02.10.2026, 16:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seinem überraschenden Abgang aus dem portugiesischen Nationalteam bekommt Cristiano Ronaldo Rückendeckung von seinen Fans. In Lissabon tauchten große Plakate auf, die sich klar auf die Seite des 41-Jährigen stellten.

Vor der neuen Zentrale des portugiesischen Fußballverbandes sowie im Zentrum der Hauptstadt wurden Bilder von Ronaldo und Teamchef Jorge Jesus aufgehängt. Neben dem Foto des Superstars stand die Botschaft: "Du bleibst immer unser Kapitän." An Jesus richteten die Fans hingegen deutliche Worte: "Du bist der Aufgabe nicht gewachsen."

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Der portugiesische Verband reagierte schnell. Bereits nach rund 45 Minuten wurde das Plakat vor der Verbandszentrale wieder entfernt.

Hintergrund ist der eskalierte Streit um Ronaldos Rolle im Nationalteam. Jesus hatte den Rekordnationalspieler beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen nicht eingesetzt und anschließend angekündigt, ihn auch gegen Dänemark zunächst auf der Bank zu lassen.

Daraufhin verließ Ronaldo das Teamquartier und reiste mit einem Privatjet nach Madrid ab. Der Superstar kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt seine Sicht auf die Hintergründe öffentlich zu machen.

Verbandspräsident Pedro Proença will die Wogen nun offenbar glätten. Er möchte ein Treffen zwischen Ronaldo und Jesus organisieren und zwischen den beiden vermitteln. Ziel soll es sein, den Superstar zu einer Rückkehr in die portugiesische Nationalmannschaft zu bewegen.