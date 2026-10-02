i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures Nations League ÖFB-Rangnick: Das muss sich gegen Kosovo jetzt ändern Großes Durchatmen beim ÖFB-Team. Gegen Irland rettete Rot-Weiß-Rot in der Nations League ein 2:2. Nun muss aber eine Steigerung her. Von Sport Heute 02.10.2026, 21:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alexander Prass (71.) und Michael Gregoritsch per Direkt-Freistoß (77.) haben für ganz große Erleichterung im ÖFB-Team gesorgt. Sie glichen beim Nations-League-Auswärtsspiel in Dublin zum 2:2-Endstand für Rot-Weiß-Rot aus. Zuvor hatte die ÖFB-Elf Durchgang eins völlig verschlafen, Troy Parrott gleich doppelt für die "Boys in Green" getroffen (12., 45./Elfer).

"Am Schluss waren wir näher dran. Wir hatten Chancen zum 3:2, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist das Ergebnis in Ordnung", meinte ÖFB-Coach Ralf Rangnick nach dem Schlusspfiff im "ORF".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das muss sich ändern

Durch das Unentschieden behält Österreich weiterhin Platz eins in der Nations-League-Gruppe B3, liegt mit sieben Zählern auf dem Konto vor den Verfolgern Irland und Kosovo. Doch Achtung, ÖFB! Schon am Sonntag steigt das zweite Duell mit dem Kosovo und Ex-Teamchef Franco Foda. Und das auswärts in Pristina. Das Heimspiel am vergangenen Sonntag hat Rot-Weiß-Rot noch mit 3:1 deutlich gewonnen.

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Nun könnte die Partie aber deutlich kniffliger werden. Das weiß auch Rangnick, der deutlich aussprach, was sich ändern muss: "Wir müssen schauen, dass wir in Pristina nicht verlieren. Und dass wir nicht wieder so eine erste Halbzeit spielen."

Denn der erste Durchgang im Aviva Stadium von Dublin hatte dem Deutschen gar nicht gepasst. "Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatten wir in allen Bereichen das Nachsehen, weniger Energie auf dem Platz. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der ersten Halbzeit natürlich nicht", hatte Rangnick noch mit Blick auf das Irland-Spiel gemeint. "Die Iren haben auf sehr hohem Niveau gespielt, wir haben keine Mittel gefunden, um dagegenzuhalten. Wir hatten erst in der zweiten Halbzeit mehr Energie", so Rangnick.

Nun heißt es: Schnell regenerieren. Schon am Freitag geht es mit dem Flieger in den Kosovo. Am Samstag folgt noch ein Abschlusstraining.

Anstoß am Sonntag in Pristina ist bereits um 18 Uhr.