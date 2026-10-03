i Gib deine ÖFB-Wunsch-Startelf gegen den Kosovo ab. GEPA pictures In der Nations League Du als Teamchef! Stelle deine ÖFB-Elf gegen Kosovo auf In der Nations League steht das vierte und vorerst letzte Spiel auf dem Programm. Am Sonntag geht es gegen den Kosovo. Wie würdest Du aufstellen? Von Sport Heute 03.10.2026, 11:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit sieben Punkten liegt Österreichs Team in der Nations-League-Gruppe B3 aktuell auf Platz eins. Das ganz große Ziel ist der Aufstieg. Und der ist in Griffweite. Österreichs Team liegt drei Punkte vor Irland und Kosovo.

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Doch am Sonntag steigt ein Schlüsselspiel. Um 18 Uhr trifft die Elf von Ralf Rangnick auswärts auf den Kosovo. Das Heimspiel gegen das Team von Franco Foda hatte die ÖFB-Elf mit 3:1 für sich entscheiden können. Doch auswärts könnte es ein wenig schwieriger werden. Das zeigte sich jüngst auch beim 2:2 nach 0:2-Rückstand in Irland.

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Bisher hat ÖFB-Coach Rangnick viel rotiert. Die Tormannfrage ist offen. Mit Konrad Laimer ist ein Stammspieler wieder fit und einsatzfähig, der zuletzt gesperrte Kevin Danso steht ebenso wieder zur Verfügung. Und in der Offensive glänzten Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic.

Deshalb kannst Du nun der ÖFB-Teamchef sein. Wie würdest Du die ÖFB-Elf gegen den Kosovo aufstellen? Gib Deinen Wunschspieler für jede Position ab.

Das Spiel Kosovo gegen Österreich steigt am Sonntag (18 Uhr) in Pristina.