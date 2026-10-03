i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures PK vor dem Spiel Rangnick verrät erste Personal-Entscheidungen Jetzt ist ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Wort. Der Coach erklärt, wie Österreichs Team am Sonntag gegen den Kosovo bestehen will. Von Sport Heute 03.10.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Fußball-Nationalteam erlebte in der Nations League am Donnerstag einen kleinen Rückschlag. Gegen kampfstarke Iren reichte es nur für ein 2:2-Remis. Aber immerhin: Rot-Weiß-Rot steigerte sich nach einem schwachen ersten Durchgang und dem 0:2-Rückstand und erkämpfte doch noch einen Punkt. Und der kann durchaus wichtig sein.

Das ÖFB-Team führt die Nations-League-Gruppe B3 jedenfalls mit sieben Punkten aus drei Spielen deutlich an, liegt drei Zähler vor Irland und dem Kosovo – am Sonntag der letzte ÖFB-Gegner in diesem Lehrgang. Bei einer Niederlage in Dublin hätten die Iren von der Spitze gelacht.

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Nun geht es aber erneut gegen den Kosovo mit Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda. Das Heimspiel hatte die ÖFB-Elf vor einer Woche in Wien mit 3:1 für sich entschieden. Das zweite Duell steigt am Sonntag (18 Uhr) im Fadil Vokrri Stadion in der kosovarischen Hauptstadt Pristina. Österreichs Teamchef erklärt nun, wie unser Nationalteam gegen den Kosovo bestehen soll.

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Um 13.15 Uhr geht es los

Gespanntes Warten auf den Teamchef. Was hat Ralf Rangnick uns zu sagen? Lässt sich der Deutsche womöglich seine Aufstellung entlocken? Und wie analysiert er den durchwachsenen Auftritt in Dublin?

Der Teamchef ist da!

Jetzt kann es losgehen. Ralf Rangnick hat im Pressezentrum des Fadil-Vokrri-Stadions von Pristina auf dem Pult Platz genommen. Auch Patrick Wimmer ist vor Ort.

Österreich gegen Kosovo – die Noten für die ÖFB-Stars i ?

Was wird anders sein als das Spiel in Wien?

Es ist ein Auswärtsspiel. Das sind andere Voraussetzungen. In Wien haben wir auf einem frisch verlegten Rollrasen gespielt. Was wir hier vorfinden: Ich habe selten so einen ungepflegten Platz gesehen. Es ist eine Wiese, ein Acker. Es wird für beide Mannschaften nicht einfach sein, einen gepflegten Fußball zu spielen. Es ist schwer zu verstehen, warum man einen Platz in diesem Zustand hat. Wir werden versuchen, mit unserer Spielweise erfolgreich zu sein.

Wie ist die Personalsituation?

Wir müssen schauen beim einen oder anderen, wie es sich morgen anfühlt. Bei Carney Chukwuemeka hat zuletzt der Muskel zugemacht. Im Tor wird Alexander Schlager spielen. Vorne werde ich mich entscheiden zwischen Michael Gregoritsch und Junior Adamu. Sasa Kalajdzic wird nicht von Beginn an spielen.

Reicht ein Punkt gegen den Kosovo?

Ich habe gesagt, dass wir das Spiel hier nicht verlieren wollen. Aber unsere Spielweise ist nicht darauf ausgelegt, auf Unentschieden zu spielen. In Irland mussten wir All In gehen. Das Risiko hat sich dann ausgezahlt.

Wimmer über das Irland-Spiel

Die Stimmung ist sehr gut bei uns. Wir müssen zufrieden sein, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Auch wenn wir noch Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass das Ergebnis okay war. Jetzt werden wir auf Sieg spielen, wir wollen den Lehrgang mit drei Punkten abschließen. Es wird aber kein leichtes Spiel.

Wimmer über die Belastung

Ich bin froh, dass ich so viele Minuten bekommen habe. Die Akkus sind voll. Die Trainings dazwischen sind eher zum Regenerieren. Unsere medizinische Abteilung ist Weltklasse. Meine Akkus sind voll.

Wie schlecht ist der Platz wirklich?

Ich kann mir da einen Sarkasmus nicht verkneifen. Ein Platz sollte zu dieser Jahreszeit nicht so beinander sein. Es wird sicher nicht so einfach im eigenen Ballbesitz. Ich sage es nicht, weil ich mich aus österreichischer Sicht beklage. Es gilt für beide Mannschaften, der Kosovo kommt auch über den Ballbesitz.

Wimmer über den Platz

In der deutschen Bundesliga sind wir etwas anderes gewohnt. Auf so einer Wiese habe ich schon lang nicht mehr gespielt. Aber es gilt für beide Mannschaften. Es wäre eher schön zu sehen bei der Kreisliga, aber nicht, wenn man selbst darauf spielen muss.

Wimmer über Hierarchie im ÖFB-Team

Jeder hat mitbekommen, dass einige Spieler nicht mehr dabei sind. Das merkt man auch auf und neben dem Platz. Ich bin auch kein Talent mehr, will mehr Verantwortung übernehmen und meine Leistung zeigen. Wir haben Spieler, die vorangehen, wo man Respekt hat. Aber ich bin auch in der Lage, dass ich Verantwortung übernehmen muss.

Wimmer über den stärksten Kosovo-Spieler?

Ich weiß, wie gut Fisnik Asllani ist. Ich verfolge von den anderen Spielern nicht unbedingt die Spiele. Ich kann da über die anderen nicht viel sagen, aber Fisnik Asllani hat unglaubliche Qualitäten.

Steigerung zum Hinspiel?

Im Hinspiel waren wir die Mannschaft mit mehr Spielanteilen, mehr Torchancen. Wir waren effizient im Toreschießen. Es wird morgen sicher anspruchsvoller, weil es ein Auswärtsspiel ist und wegen der Bodenverhältnisse. Es steht vielleicht länger 0:0, der Platz wird nicht besser werden. Es wird sicherlich ein ganz anderes Spiel als das Hinspiel.

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Wimmer über Xaver Schlager

Ich kenne ihn genau so. Wenn der Xaver fit war, ist er so aufgetreten. Ihn zeichnet das Bullige aus, da müssen wir froh sein, wenn er so drauf ist.