i Luka Modric fand nach dem 0:7 deutliche Worte. IMAGO/Pixsell Abfuhr gegen England Kroatien-Star Modric nach 0:7-Klatsche: "Schäme mich" Kroatien erlebt gegen England einen historischen Albtraum. Nach dem 0:7 findet Kapitän Luka Modric deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. Von Sport Heute 04.10.2026, 13:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So etwas hat selbst Luka Modric in seinen 20 Jahren im kroatischen Nationalteam noch nicht erlebt. England zerlegt die Kroaten in Rijeka mit 7:0 und fügt ihnen damit die höchste Niederlage ihrer Länderspiel-Geschichte zu.

Nach dem Schlusspfiff sitzt der Frust beim 41-jährigen Kapitän tief. Modric versucht gar nicht erst, die historische Pleite schönzureden. "Ich bin seit 20 Jahren hier, aber zum ersten Mal schäme ich mich nach einem Spiel", sagt der Weltstar.

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"Eine Katastrophe"

Besonders die Art und Weise der Niederlage macht Modric fassungslos. "Es ist schwer, eine Erklärung für so eine Leistung zu finden, ohne über Fehler, fehlende Aggressivität und mangelnde Einheit zu sprechen. Eine Katastrophe." Dass England aktuell stärker sei, könne er akzeptieren. Nicht aber, wie sich Kroatien seinem Gegner ergeben habe.

"Eine Niederlage ist verständlich und hinnehmbar, weil England im Moment besser ist als wir. Aber auf diese Weise zu verlieren und den Ruf zu beschädigen, den wir uns über Jahre aufgebaut haben, ist inakzeptabel." Sein vernichtendes Fazit: "Heute hätten wir sogar gegen eine Drittliga-Mannschaft verloren."

Trainer übernimmt Verantwortung

Auch Teamchef Slaven Bilić nimmt nach dem Debakel kein Blatt vor den Mund. "Kroatien hat das nicht verdient. Die Verantwortung liegt bei mir. Ich bin der Trainer, und das ist die Nationalmannschaft meines Landes."

Viel Zeit, die historische Klatsche zu verdauen, bleibt allerdings nicht. Mit Weltmeister Spanien wartet bereits der nächste Top-Gegner. "Es gibt für uns keine andere Möglichkeit, als gegen Spanien eine gute Leistung zu bringen. Es wäre absurd zu versprechen, dass wir Spanien auf jeden Fall schlagen werden, aber wir müssen als starkes und mutiges Kroatien auftreten", fordert Bilić.

Auch Modric verlangt eine Reaktion seiner Mannschaft: "Wir müssen uns jetzt zusammenreißen, denn ein weiteres schwieriges Spiel wartet auf uns. Wir müssen unseren wahren Mut zeigen und das, was wir an Frustration, Stolz, Verlangen, Willen und Einheit haben."