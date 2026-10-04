i Nordmazedoniens Sebastian Herrera wollte den Hund einfangen. "screenshot/X" Spieler versucht ihn zu fangen Vierbeiniger Flitzer stürmt bei Länderspiel auf Rasen Ein Flitzer auf vier Beine: Beim Nations-League-Duell zwischen Nordmazedonien und Schottland sorgte plötzlich ein Hund für eine kuriose Unterbrechung. Von Sport Heute 04.10.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Partie in Skopje war noch keine zehn Minuten alt, als plötzlich ein unerwarteter Gast auf dem Spielfeld auftauchte. Ein Hund hatte es auf den Rasen geschafft und lief seelenruhig durch die Arena.

Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als die Partie zu unterbrechen. Während Spieler und Fans die ungewöhnliche Szene beobachteten, schien der Vierbeiner seinen großen Auftritt sichtlich zu genießen.

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Spieler will Hund einfangen

Auch die schottische Nationalmannschaft nahm die Unterbrechung mit Humor. Auf X hieß es: "Kurze Spielunterbrechung hier, da ein Hund auf dem Platz ist. Er hat eine tolle Zeit. Gut für ihn."

Nordmazedoniens Sebastian Herrera versuchte schließlich, den tierischen Flitzer einzufangen. Der Hund hatte daran allerdings wenig Interesse und entwischte dem Verteidiger. Große Hilfe brauchte es am Ende ohnehin nicht. Nach seinem Ausflug über den Rasen verließ das Tier das Spielfeld wenig später von selbst und die Partie konnte fortgesetzt werden.

Wie der Hund überhaupt in die Arena gelangte und ob sich sein Besitzer ebenfalls im Stadion befand, blieb zunächst ungeklärt.

Schotten feiern ersten Sieg

Nach der kuriosen Unterbrechung wurde auch noch Fußball gespielt. Schottland setzte sich mit 2:0 durch. Kieron Bowie und John McGinn erzielten die Treffer für die Gäste. Für den neuen belgischen Teamchef Sébastien Pocognoli war es der erste Sieg mit den Schotten.