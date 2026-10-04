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Deutschland gegen Griechenland
Deutschland gegen Griechenland
IMAGO/pepphoto
Deutschland-Hit im Ticker

Ab 20.45 Uhr live! Klopp will Revanche an den Griechen

Deutschland will sich in Griechenland für die Pleite im Nations-League-Heimspiel revanchieren. Der Kracher im "Heute"-Liveticker.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 15:15
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red,04.10.2026, 15:15
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