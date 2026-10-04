StartseiteSportFussball
Christoph Lang und Felix Bacher jubeln.
Christoph Lang und Felix Bacher jubeln.
GEPA pictures
Nach 1:1 gegen Kosovo

ÖFB-Torschütze: "Hab es nicht gecheckt, war schockiert"

Christoph Lang köpfelte im Nations-League-Duell gegen den Kosovo das späte 1:1 für Österreich. "Heute" fing danach die Stimmen ein.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 20:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Österreich bleibt in der Nations League auch im vierten Spiel ungeschlagen. Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick holte in Prishtina ein leistungsgerechtes 1:1 gegen den Kosovo, bleibt Tabellenführer und darf vom Aufstieg in die Top-Gruppe träumen.

1:1! LASK-Duo lässt Österreich gegen Kosovo spät jubeln

Ex-Austrianer Fisnik Asllani, mittlerweile bei Hoffenheim aktiv, brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (70.), Christoph Lang (84.) erzielte per Kopf nach Assist von LASK-Kollege Sasa Kalajdzic den Ausgleich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

"Ich bin richtig glücklich über den Treffer, hab es aber nicht gleich gecheckt", grinste der 24-Jährige im ORF-Gespräch. "Ich bin kein Kopfballungeheuer, war schockiert, dass er so reinfliegt." Kein Zufallsprodukt! Beim ÖFB ist mittlerweile LASK-Co-Trainer Maximilian Ritscher für das Training der Standards zuständig.

Rangnick war mit dem Remis am Ende zufrieden. "Es war wichtig, dass wir den Punkt holen. Dass wir bei diesem Boden keinen Schönheitspreis gewinnen, war vorher schon klar." Hintergrund: Der Rasen im Stadiumi Fadil Vokrri präsentierte sich in einem schlechten Zustand, von "Acker" war die Rede. "Für ein Fußballspiel nicht gut", meinte Lang.

Klar ist: Die ÖFB-Truppe hat Luft nach oben. Das stellt auch Rangnick klar. "Wir müssen bei einem Doppelpass auch mal mitgehen, da hatten wir Probleme. Wir hatten aber auch in Ballbesitz zu viele unsaubere Bälle. Daran müssen wir arbeiten."

Keeper Alexander Schlager: "Wir lassen in der Box zu viele Schüsse zu. Das haben wir eigentlich schon in der WM-Analyse besprochen."

Für Österreich geht es am 14. November gegen Irland weiter, drei Tage später endet die Nations League gegen Israel. "Wir haben uns zurückgekämpft, nehmen den Drive mit", sagt Schlager. Rangnick: "Es ist wichtig, dass wir ungeschlagen sind. Jetzt freuen wir uns auf November."

red,Akt. 04.10.2026, 20:32, 04.10.2026, 20:30
Mehr zum Thema
ÖFBNations LeagueLASK LinzRalf Rangnick

Weiterlesen

Weitere Storys
FussballNationalmannschaft Irland
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote