Schlager rettet Österreich nach Slapstick-Fehler

0:0 zur Pause! Österreich dominierte die erste Hälfte des Nations-League-Hits gegen den Kosovo in Pristina, geriet aber kurz vor dem Seitenwechsel durch einen Slapstick-Fehler beinahe in Rückstand.
Xaver Schlager verschätzte sich bei einem Rückpass groß und leitete eine Chance der Gegner ein (43.).
Namensvetter Alex Schlager, der derzeit mit gleich drei anderen Goalies um das Einserleiberl im Nationalteam kämpft, sorgte bei Teamchef Ralf Rangnick wohl kräftig Pluspunkte. Denn: Der Werder-Legionär reagierte hellwach, stürmte aus seinem "Kasten" und putzte vor dem heranstürmenden Vedat Muriqi aus.
Nicht nur einmal, gleich zwei Mal war Schlager gedankenschneller und schneller auf den Beinen und rettete das ÖFB-Team so vor dem 0:1.