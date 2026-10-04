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Alex Schlager rettet vor dem heranstürmenden Vedat Muriqi
Alex Schlager rettet vor dem heranstürmenden Vedat Muriqi
APA-Images / AFP / ARMEND NIMANI
Heikle Szene

Schlager rettet Österreich nach Slapstick-Fehler

Teamkeeper Alexander Schlager rettete Österreich beim Nations-League-Hit in Pristina mit einem Glanzreflex und putzte für seinen Namensvetter aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 18:54
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0:0 zur Pause! Österreich dominierte die erste Hälfte des Nations-League-Hits gegen den Kosovo in Pristina, geriet aber kurz vor dem Seitenwechsel durch einen Slapstick-Fehler beinahe in Rückstand.

Xaver Schlager verschätzte sich bei einem Rückpass groß und leitete eine Chance der Gegner ein (43.).

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Namensvetter Alex Schlager, der derzeit mit gleich drei anderen Goalies um das Einserleiberl im Nationalteam kämpft, sorgte bei Teamchef Ralf Rangnick wohl kräftig Pluspunkte. Denn: Der Werder-Legionär reagierte hellwach, stürmte aus seinem "Kasten" und putzte vor dem heranstürmenden Vedat Muriqi aus.

Nicht nur einmal, gleich zwei Mal war Schlager gedankenschneller und schneller auf den Beinen und rettete das ÖFB-Team so vor dem 0:1.

Hier geht's zum Liveticker Österreich gegen Kosovo

red,04.10.2026, 18:54
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