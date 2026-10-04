i Alexander Prass GEPA pictures Nations-League-Hit Sechs Neue! Auf diese Startelf setzt Rangnick im Kosovo Österreich gegen Kosovo! Mit dieser Startelf kämpft das ÖFB-Team um den dritten Nations-League-Sieg. Von Sport Heute 04.10.2026, 16:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vierter und abschließender Nations-League-Hit der XXL-Länderspielpause! Das ÖFB-Team kämpft in Pristina gegen den Kosovo um den dritten Sieg, will Platz 1 verteidigen und damit den Aufstiegskurs in Richtung A-Liga beibehalten.

Teamchef Ralf Rangnick hat sich festgelegt. Diese elf Starter sollen für die drei Punkte Sorgen:

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Alex Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, Felix Bacher, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Romano Schmid – Michael Gregoritsch

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Ankick ist schon um 18 Uhr. Beim Gastspiel in Dublin verschlief Österreich am Donnerstag den Start und die erste Halbzeit gehörig. Den 0:2-Pausenrückstand verwandelten die beiden "Joker" Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) noch in ein 2:2.

Nach den Auftaktsiegen gegen Israel (3:1) und den Kosovo (3:1) ist Rot-Weiß-Rot in der Nations-League-Gruppe B3 ungeschlagen an der Spitze, allerdings nur je drei Punkte vor Kosovo und Irland. Israel liegt als Letzter bereits sechs Zähler hinter dem ÖFB-Team.