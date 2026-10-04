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Alexander Prass
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Nations-League-Hit

Sechs Neue! Auf diese Startelf setzt Rangnick im Kosovo

Österreich gegen Kosovo! Mit dieser Startelf kämpft das ÖFB-Team um den dritten Nations-League-Sieg.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 16:48
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Vierter und abschließender Nations-League-Hit der XXL-Länderspielpause! Das ÖFB-Team kämpft in Pristina gegen den Kosovo um den dritten Sieg, will Platz 1 verteidigen und damit den Aufstiegskurs in Richtung A-Liga beibehalten.

Teamchef Ralf Rangnick hat sich festgelegt. Diese elf Starter sollen für die drei Punkte Sorgen:

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Alex Schlager – Stefan Posch, Kevin Danso, Felix Bacher, Alexander Prass – Nicolas Seiwald, Xaver Schlager – Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Romano Schmid – Michael Gregoritsch

Ankick ist schon um 18 Uhr. Beim Gastspiel in Dublin verschlief Österreich am Donnerstag den Start und die erste Halbzeit gehörig. Den 0:2-Pausenrückstand verwandelten die beiden "Joker" Alexander Prass (72.) und Michael Gregoritsch (77.) noch in ein 2:2.

2:2! Alles zum Nations-League-Hit Österreich gegen Irland

Nach den Auftaktsiegen gegen Israel (3:1) und den Kosovo (3:1) ist Rot-Weiß-Rot in der Nations-League-Gruppe B3 ungeschlagen an der Spitze, allerdings nur je drei Punkte vor Kosovo und Irland. Israel liegt als Letzter bereits sechs Zähler hinter dem ÖFB-Team.

red,Akt. 04.10.2026, 17:17, 04.10.2026, 16:48
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