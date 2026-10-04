i Alexander Prass fällt im Strafraum – es gibt keinen Elfmeter ORF Hit gegen den Kosovo Elfer-Alarm bei ÖFB, Prass fühlt sich um Pfiff betrogen Alexander Prass wurde nach seinem starken Dribbling gegen den Kosovo hart gestoppt. Die Aufreger-Szene um den ausbleibenden Elfer im Detail. Von Sport Heute 04.10.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elfer-Alarm in Minute 19! Bei Österreichs viertem Nations-League-Kracher wurde es am Sonntag nach einem Traum-Dribbling von Alexander Prass erstmals richtig hitzig.

Der Torschütze vom 2:2 in Dublin überspielte zwei Gegenspieler sehenswert. Erst beim dritten war im gegnerischen Strafraum Endstation. Prass ging unter starken Protesten zu Boden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Irland gegen Österreich – die Noten nach dem 2:2 in Dublin i ?

Aber: Sowohl Schiedsrichter Antonio Nobre als auch die Video-Assistenz blieben stumm.

Die Lupe legt nahe: Der Kosovo konnte von Glück reden, dass Lumbardh Dellova ohne Foulpfiff davonkam. Der Innenverteidiger stieg Prass auf den Fuß, der Kontakt ist klar ersichtlich. Weniger deutlich: ob auch der Ball zuvor im Spiel war. Österreich schrammte jedenfalls am möglichen, frühen Dosenöffner vorbei.

Hier geht's zum Liveticker Österreich gegen Kosovo