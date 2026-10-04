Elfer-Alarm bei ÖFB, Prass fühlt sich um Pfiff betrogen

Elfer-Alarm in Minute 19! Bei Österreichs viertem Nations-League-Kracher wurde es am Sonntag nach einem Traum-Dribbling von Alexander Prass erstmals richtig hitzig.
Der Torschütze vom 2:2 in Dublin überspielte zwei Gegenspieler sehenswert. Erst beim dritten war im gegnerischen Strafraum Endstation. Prass ging unter starken Protesten zu Boden.
Aber: Sowohl Schiedsrichter Antonio Nobre als auch die Video-Assistenz blieben stumm.
Die Lupe legt nahe: Der Kosovo konnte von Glück reden, dass Lumbardh Dellova ohne Foulpfiff davonkam. Der Innenverteidiger stieg Prass auf den Fuß, der Kontakt ist klar ersichtlich. Weniger deutlich: ob auch der Ball zuvor im Spiel war. Österreich schrammte jedenfalls am möglichen, frühen Dosenöffner vorbei.