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Alexander Prass fällt im Strafraum – es gibt keinen Elfmeter
Alexander Prass fällt im Strafraum – es gibt keinen Elfmeter
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Hit gegen den Kosovo

Elfer-Alarm bei ÖFB, Prass fühlt sich um Pfiff betrogen

Alexander Prass wurde nach seinem starken Dribbling gegen den Kosovo hart gestoppt. Die Aufreger-Szene um den ausbleibenden Elfer im Detail.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 18:28
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Elfer-Alarm in Minute 19! Bei Österreichs viertem Nations-League-Kracher wurde es am Sonntag nach einem Traum-Dribbling von Alexander Prass erstmals richtig hitzig.

Der Torschütze vom 2:2 in Dublin überspielte zwei Gegenspieler sehenswert. Erst beim dritten war im gegnerischen Strafraum Endstation. Prass ging unter starken Protesten zu Boden.

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Aber: Sowohl Schiedsrichter Antonio Nobre als auch die Video-Assistenz blieben stumm.

Die Lupe legt nahe: Der Kosovo konnte von Glück reden, dass Lumbardh Dellova ohne Foulpfiff davonkam. Der Innenverteidiger stieg Prass auf den Fuß, der Kontakt ist klar ersichtlich. Weniger deutlich: ob auch der Ball zuvor im Spiel war. Österreich schrammte jedenfalls am möglichen, frühen Dosenöffner vorbei.

Hier geht's zum Liveticker Österreich gegen Kosovo

red,Akt. 04.10.2026, 18:30, 04.10.2026, 18:28
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