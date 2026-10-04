Ein Einser, drei Vierer! Die Noten für die ÖFB-Spieler

Wieder jubelte Österreich spät! Das ÖFB-Team entriss Ex-Teamchef Franco Foda und dem Kosovo auswärts in Pristina im vierten Nations-League-Spiel noch den Sieg und holte ein wichtiges 1:1.
Die "Joker" von Teamchef Ralf Rangnick stachen: Christoph Lang (85.) traf nach Vorarbeit von LASK-Kollege Sasa Kalajdzic und sorgte damit nach der XXL-Länderspielpause für die Verteidigung der Tabellenführung. Österreich bleibt drei Punkte vor dem Kosovo und damit auf Aufstiegskurs.
Hier die Noten für unsere Teamkicker:
Heikle Szenen, starke Angriffe, Slapstick in der Defensive – das Match in Pristina hatte alles zu bieten. Wer glänzte? Wer fiel ab? Das wollen wir auch von euch "Heute"-Usern wissen. Hier könnt ihr selbst eure Noten vergeben und uns mitteilen, was ihr anders als die Redaktion gesehen habt:
Die verbleibenden beiden Gruppenspiele: Österreich empfängt Irland am 14. November in Linz. Das abschließende Auswärtsspiel gegen Israel steigt auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen am 17. November.