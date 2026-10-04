StartseiteSportFussball
Felix Bacher
Felix Bacher
GEPA pictures
Remis im Kosovo

Ein Einser, drei Vierer! Die Noten für die ÖFB-Spieler

Österreich erkämpfte im Kosovo ein 1:1 und blieb in der Nations League unbesiegt. Die Noten für die ÖFB-Kicker.
Sport Heute
Von Sport Heute
04.10.2026, 21:17
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wieder jubelte Österreich spät! Das ÖFB-Team entriss Ex-Teamchef Franco Foda und dem Kosovo auswärts in Pristina im vierten Nations-League-Spiel noch den Sieg und holte ein wichtiges 1:1.

Die "Joker" von Teamchef Ralf Rangnick stachen: Christoph Lang (85.) traf nach Vorarbeit von LASK-Kollege Sasa Kalajdzic und sorgte damit nach der XXL-Länderspielpause für die Verteidigung der Tabellenführung. Österreich bleibt drei Punkte vor dem Kosovo und damit auf Aufstiegskurs.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Hier die Noten für unsere Teamkicker:

Heikle Szenen, starke Angriffe, Slapstick in der Defensive – das Match in Pristina hatte alles zu bieten. Wer glänzte? Wer fiel ab? Das wollen wir auch von euch "Heute"-Usern wissen. Hier könnt ihr selbst eure Noten vergeben und uns mitteilen, was ihr anders als die Redaktion gesehen habt:

Die verbleibenden beiden Gruppenspiele: Österreich empfängt Irland am 14. November in Linz. Das abschließende Auswärtsspiel gegen Israel steigt auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen am 17. November.

red,04.10.2026, 21:17
Mehr zum Thema
FussballÖFB-TeamÖFB

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote