i Felix Bacher GEPA pictures Remis im Kosovo Ein Einser, drei Vierer! Die Noten für die ÖFB-Spieler Österreich erkämpfte im Kosovo ein 1:1 und blieb in der Nations League unbesiegt. Die Noten für die ÖFB-Kicker. Von Sport Heute 04.10.2026, 21:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wieder jubelte Österreich spät! Das ÖFB-Team entriss Ex-Teamchef Franco Foda und dem Kosovo auswärts in Pristina im vierten Nations-League-Spiel noch den Sieg und holte ein wichtiges 1:1.

Die "Joker" von Teamchef Ralf Rangnick stachen: Christoph Lang (85.) traf nach Vorarbeit von LASK-Kollege Sasa Kalajdzic und sorgte damit nach der XXL-Länderspielpause für die Verteidigung der Tabellenführung. Österreich bleibt drei Punkte vor dem Kosovo und damit auf Aufstiegskurs.

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Hier die Noten für unsere Teamkicker:

Kosovo gegen Österreich – die ÖFB-Noten i ?

Heikle Szenen, starke Angriffe, Slapstick in der Defensive – das Match in Pristina hatte alles zu bieten. Wer glänzte? Wer fiel ab? Das wollen wir auch von euch "Heute"-Usern wissen. Hier könnt ihr selbst eure Noten vergeben und uns mitteilen, was ihr anders als die Redaktion gesehen habt:

Die verbleibenden beiden Gruppenspiele: Österreich empfängt Irland am 14. November in Linz. Das abschließende Auswärtsspiel gegen Israel steigt auf neutralem Boden im ungarischen Debrecen am 17. November.