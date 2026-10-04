i Goncalo Ramos schießt Portugal ins Viertelfinale. IMAGO/Bildbyran Friedensgipfel geplant "Ronaldo-Ersatz" Ramos schießt Portugal weiter Portugal feierte in der Nations League einen 2:1-Heimsieg gegen Norwegen. Ohne Cristiano Ronaldo, aber mit Goncalo Ramos, der zum Tor-Helden wird. Von Sport Heute 04.10.2026, 23:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat auch ohne Superstar Cristiano Ronaldo den vorzeitigen Viertelfinaleinzug in der Nations League geschafft. Im zweiten Spiel nach der viel beachteten Abreise des Rekordtorschützen siegte die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus mit 2:1 gegen Norwegen, feierte den vierten Erfolg im vierten Spiel, hält bei zwölf Punkten.

Mann des Spiels war Goncalo Ramos, der "Nachfolger" von "CR7" im Angriff. Der Milan-Stürmer erzielte in Minute 79 den entscheidenden Treffer, trug sich im dritten Match in Serie in die Schützenliste ein, hält nun nach 31 Länderspielen bei 14 Goals.

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Norwegens Kristoffer Ajer (36.) hatte Norwegen in Führung gebracht, Joao Cancelo (38.) traf zum 1:1. Stürmerstar Erling Haaland blieb bei den Norwegern unauffällig. Im Finish sah Portugals Francisco Conceicao (86.) Gelb-Rot.

Trotz Siegesserie wird in Portugal in erster Linie über die Zukunft von Ronaldo diskutiert. Laut lokalen Medien soll Coach Jesus zu einem Versöhnungsgespräch bereit sein, ein "Friedensgipfel" sei geplant. Ob der 41-Jährige dem Plan zustimmt, ist offen.