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Die Multifunktiuonsarena heißt
Die Multifunktiuonsarena heißt "Cervin Coliseum"
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Neben Österreich

Spektakulärer Plan! Stadion mit Achterbahn soll kommen

Schweiz-Klub Sion benötigt ein neues Stadion – und reichte nun aufregende Pläne ein. Highlight: eine integrierte Hochschaubahn.
Sport Heute
Von Sport Heute
05.10.2026, 13:19
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Österreich lechzt nach einem neuen Nationalstadion, das altehrwürdige Ernst-Happel-Oval ist längst in die Jahre gekommen. Aber: Das Projekt scheitert nach wie vor an der Finanzierung, konkrete Konzepte liegen aktuell nicht vor.

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Bessere Nachrichten kommen aus der Schweiz. Der FC Sion, Ex-Klub von Heinz Lindner, stellte die Pläne für eine neue Multifunktionsarena vor. Die neue Heimstätte soll "Cervin Coliseum" heißen und 21.000 Personen Platz bieten – zumindest bei Fußballspielen.

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Denn auch Konzerte sollen in Sion stattfinden. Hinter einem der Tore soll sich keine klassische Tribüne, sondern eine riesige Bühne befinden. Bei Veranstaltungen fänden bis zu 33.000 Zuseher Platz. Die Arena soll mit einem verschließbaren Dach versehen sein.

Plus: Der Komplex wird mit einem Hotel mit 80 Zimmern ausgestattet. Highlight: eine Achterbahn auf dem Stadiongelände.

Das Projekt soll rund 480 Millionen Euro kosten. Zunächst prüfen die zuständigen Behörden die technischen Rahmenbedingungen und die grundsätzliche Umsetzbarkeit. Anschließend soll der Entwurf weiter konkretisiert werden.

red,05.10.2026, 13:19
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