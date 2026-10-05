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ÖFB-Keeper Schlager steht vor dem Bundesliga-Debüt.
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Duell mit Sabitzer

Einser verletzt – ÖFB-Goalie winkt Bundesliga-Debüt

Alexander Schlager überzeugte zuletzt im ÖFB-Tor. Eine Verletzung von Werder-Stammgoalie Karl Hein könnte ihm jetzt die große Chance bringen.
Sport Heute
Von Sport Heute
05.10.2026, 13:20
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Alexander Schlager könnte nach seinen starken Auftritten im ÖFB-Team schon am Freitag erstmals in der deutschen Bundesliga zwischen den Pfosten stehen.

Grund: Werder Bremens Nummer eins Karl Hein hat sich beim estnischen Nationalteam verletzt. Der 24-Jährige verpasste wegen muskulärer Beschwerden im Adduktorenbereich das Nations-League-Spiel gegen Luxemburg und reiste vorzeitig aus dem Teamcamp ab. Sein Einsatz gegen Borussia Dortmund ist damit fraglich.

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Sollte Hein ausfallen, wäre Schlager der logische Kandidat für das Werder-Tor. Der 30-Jährige wechselte im Sommer ablösefrei von Red Bull Salzburg nach Bremen, musste sich bisher aber mit der Rolle als Nummer zwei begnügen.

Seinen einzigen Pflichtspieleinsatz für Werder absolvierte Schlager bisher im DFB-Pokal. Beim 3:0 gegen LSK Hansa blieb er ohne Gegentreffer.

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Zuletzt konnte sich der ÖFB-Goalie allerdings auf internationaler Bühne empfehlen. Schlager stand in der Nations League sowohl beim 3:1 gegen Israel als auch beim 1:1 im Kosovo im österreichischen Tor.

red,05.10.2026, 13:20
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