i David Alaba im Training mit Trainer Kosta Runjaic. "screenshot/instagram" ÖFB-Star im Training Udinese-Boss macht jetzt deutliche Alaba-Ansage Udinese steckt nach einem Fehlstart bereits unter Druck. David Alaba soll die Wende einleiten – die Erwartungen an den ÖFB-Star sind groß. Von Sport Heute 05.10.2026, 18:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Udinese ist mit großen Erwartungen in die neue Saison gestartet – hat in der Serie A aber einen enttäuschenden Saisonstart hingelegt. Aus fünf Spielen holte der Traditionsklub nur magere vier Punkte und befindet sich im unteren Mittelfeld der Tabelle. Zuletzt setzte es drei Niederlagen in Folge.

Vor allem die Defensive bereitet dem in Wien geborenen Trainer Kosta Runjaic große Sorgen – elf Gegentreffer fing sich sein Team bereits. Die Wende soll nun David Alaba bringen. Der ÖFB-Star ist der neue Hoffnungsträger in Udine. Sportdirektor Gianluca Nani macht bereits vor seinem Debüt klar: Vom Österreicher wird einiges erwartet.

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"Wir werden mit großem Selbstvertrauen und der Siegermentalität von Alaba neu durchstarten", erklärte Nani im Interview mit dem "Messaggero Veneto".

Dabei geht es nicht nur um Alabas Qualitäten in der Defensive. Vor allem seine Erfahrung aus erfolgreichen Jahren bei Bayern München und Real Madrid soll der Mannschaft helfen.

"Siegermentalität eines Champions"

"Wir haben ihn verpflichtet, weil er ein großartiger Spieler ist und sich eine großartige Gelegenheit bot. Alaba bringt bereits die Siegermentalität eines Champions mit, der 39 Titel vorweisen kann, darunter vier Champions-League-Titel. Seine Verpflichtung unterstreicht auch die Ambitionen der Familie Pozzo und von Udinese", schildert der Sportboss.

Bis zu seinem Pflichtspieldebüt müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Die erste Gelegenheit dafür bietet sich am kommenden Montag in der Liga gegen Torino. Zunächst steht jedoch am Dienstag Alabas offizielle Präsentation bei einer Pressekonferenz an.

Die Vorfreude beim Klub ist groß. "Seine Ankunft hat bei allen Begeisterung ausgelöst, nun ist es an der Zeit, ihn vorzustellen", erklärte Udinese.

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Alaba-Vorstellung am Dienstag

Sportlich ist der ÖFB-Star längst bei seinem neuen Klub angekommen. Alaba unterschrieb am 24. September, die anschließende Länderspielpause kam für ihn zur perfekten Zeit. Während seine neuen Kollegen bei ihren Nationalteams unterwegs waren, konnte sich der Verteidiger an das neue Umfeld gewöhnen. Inzwischen absolvierte er einige Einheiten mit der Mannschaft.