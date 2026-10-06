Dieser TV-Sender zeigt heute den Messi-Abschied live

Tränen-Abschied einer Legende! Lionel Messi bestreitet in der Nacht auf Mittwoch (1 Uhr) sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien. Der 125-fache Torschütze läuft in Buenos Aires vor 85.000 Fans gegen Benin im Spezialtrikot auf – 21 Jahre nach seinem Debüt für die "Albiceleste".
"Von dem Moment an, in dem er das Stadion betritt, wird es für alle ein unvergesslicher Tag sein", prophezeit Coach Scaloni. "Es bleibt die Wehmut, dass er dann nicht mehr dabei ist."
Fußballfans in Österreich können das emotionale Match live im TV mitverfolgen – sofern sie Sportdigital+ abonniert haben. Der Sender ist unter anderem mit der Magenta-Box empfangbar. Ein Tagespass ist um 2,99 Euro zu haben. Die Übertragung beginnt um 00:45 Uhr.