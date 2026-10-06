i Teamchef Rangnick (r.) stellt Alaba ein baldiges Comeback in Aussicht. GEPA "Hoffe für ihn, dass..." Teamchef Rangnick spricht bereits von Alaba-Comeback David Alaba verpasste die jüngsten vier ÖFB-Länderspiele. Der langjährige Kapitän könnte aber im November zurückkehren, sagt Teamchef Ralf Rangnick. Von Sport Heute 06.10.2026, 07:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Siege, zwei Unentschieden, neun erzielte Tore, Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe B3. Österreich-Teamchef Ralf Rangnick zog nach der XXL-Länderspielpause ein durchaus positives Resümee. "Von den Ergebnissen her können wir zufrieden sein", meinte der Deutsche.

Schließlich musste der 68-Jährige auf zahlreiche Stützen verzichten. Marko Arnautovic hat seine ÖFB-Karriere beendet, Marcel Sabitzer vorübergehend ebenfalls. Mit David Alaba und Christoph Baumgartner fehlten zwei weitere Stammkräfte. "Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das wegstecken", betonte Rangnick.

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Den nächsten Kader nominiert der Coach in rund vier Wochen, ehe es am 14. November in Linz gegen Irland weitergeht.

Rangnick verrät, dass Alaba gute Karten hat, in die rot-weiß-rote Auswahl zurückzukehren. "Bei David spricht nichts dagegen, er ist ja nicht verletzt. Ich hoffe für ihn, dass er vor allem gesund bleibt."

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Alaba war für den aktuellen Lehrgang kein Thema, da er lange vereinslos war, erst vor wenigen Wochen bei Udinese unterschrieb. Rangnick möchte nun beobachten, wie der 34-Jährige in der Serie A ankommt. Am 25. Oktober plant der Teamchef eine Reise zur Partie gegen AC Milan.

Ebenfalls ein Thema könnte im November Baumgartner sein, der sich kurz vor der WM schwer an der Oberschenkelmuskulatur verletzte, operiert werden musste. "Er fühlt sich super, ist seiner Zeit voraus", berichtete der Teamchef vom Genesungsprozess des 27-Jährigen. "Wenn er vorher noch ein paar Spiele bei Leipzig macht, dann gehe ich schon davon aus, dass er ein Kandidat ist, bei den zwei Spielen bei uns dabei zu sein."