i Jürgen Klopp ist der neue deutsche Teamchef, Lothar Matthäus meldet sich zu Wort. Imago Images Neuer DFB-Coach Matthäus sicher – "Klopp wird bestimmt nicht..." Jürgen Klopp hat beim DFB-Team durchgemischt und dabei auch auf einige prominente Namen verzichtet. Lothar Matthäus schätzt die ersten Spiele ein. Von Sport Heute 06.10.2026, 07:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jürgen Klopp hat für die vier Nations-League-Spiele gegen die Niederlande, Serbien und zweimal Griechenland gleich 44 Spieler nominiert. Einige prominente Namen fehlten dennoch. Unter anderem waren Deniz Undav, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug nicht dabei.

Für Lothar Matthäus bedeutet das allerdings noch lange nicht, dass das Trio unter Klopp keine Zukunft mehr im DFB-Team hat. Der Rekordnationalspieler ist überzeugt, dass sich auch die nicht berücksichtigten Profis wieder in den Fokus spielen können.

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"Jürgen Klopp hat im RTL-Interview gesagt, dass die Türen für niemanden zu sind und auch für Spieler, die jetzt nicht dabei waren, sperrangelweit offen sind. Der Bundestrainer hat sicherlich noch den einen oder anderen Namen auf seiner Liste", schreibt Matthäus in seiner Kolumne für Sky Sport.

Entscheidend sei vor allem die Leistung im Verein. "Wenn sich jemand über Leistung anbietet, wird Klopp bestimmt nicht den Fehler machen, diesen Spieler nicht zu nominieren", meint der Weltmeister von 1990.

Klopps ungewöhnliche Entscheidung, für die vier Länderspiele zwei unterschiedliche Kader zusammenzustellen, hatte Matthäus zuletzt ausdrücklich gelobt. Auf Dauer könne der Bundestrainer allerdings nicht mit einer derart großen Anzahl an Spielern planen.

"Vor den nächsten Länderspielen muss Klopp seinen Kader verkleinern und dabei einen Stamm von 15 bis 17 Spielern finden, auf die er setzt", fordert der 65-Jährige.

Einen Gewinner der ersten Spiele unter Klopp hat Matthäus bereits ausgemacht. Philipp Treu stand dreimal als Rechtsverteidiger in der Startelf und konnte den früheren Bayern-Star überzeugen. "Zu den Gewinnern gehörte Philipp Treu, der dreimal als Rechtsverteidiger in der Anfangsformation stand und seine Aufgaben ordentlich erledigt hat", so Matthäus.