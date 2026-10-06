StartseiteSportFussball
Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus.
IMAGO/HMB-Media
Streit geht weiter

"Ist gelogen": Jesus teilt im Ronaldo-Drama weiter aus

Nach dem Eklat um Cristiano Ronaldo sorgt Portugals Teamchef Jorge Jesus erneut für Wirbel. Der 72-Jährige dementiert eine Entschuldigung.
Sport Heute
Von Sport Heute
06.10.2026, 08:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Portugals Teamchef Jorge Jesus hat Berichte über eine angebliche Entschuldigung bei Cristiano Ronaldo entschieden zurückgewiesen. Der 72-Jährige dementierte zudem, ein öffentliches Statement zu dem Streit mit dem Superstar angekündigt zu haben.

Hintergrund ist der jüngste Wirbel um Ronaldo. Nach dem Streit mit Jesus hatte der 41-Jährige das portugiesische Teamcamp vorzeitig verlassen. Der spanische Journalist Edu Aguirre behauptete anschließend in der TV-Sendung "El Chiringuito", Jesus habe Ronaldo persönlich um Verzeihung gebeten und ihm außerdem eine öffentliche Erklärung versprochen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Nach Portugals 2:1-Sieg gegen Norwegen widersprach Jesus diesen Darstellungen deutlich. "Ich habe nie versprochen, mich öffentlich zu entschuldigen. Es ist gelogen! Ich entschuldige mich bei niemandem", stellte der Teamchef klar.

Auch interessant

Nach Flucht: Diese Strafen kommen auf Ronaldo zu
Fans stellen sich hinter Ronaldo und attackieren Jesus
Ronaldo-Streit eskaliert – er bricht Portugal-Camp ab

Trotz der deutlichen Worte scheint die Tür für Ronaldo im Nationalteam weiterhin offen zu sein. Jesus schließt eine Rückkehr des Stürmer-Stars bei der nächsten Einberufung nicht aus.

    "Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader", erklärte Jesus. Damit könnte es trotz des jüngsten Eklats zu einem Comeback Ronaldos im Portugal-Team kommen.

    red,06.10.2026, 08:04
    Mehr zum Thema
    Cristiano RonaldoNationalmannschaft PortugalPortugalStreit

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Fussball
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote