i Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus. IMAGO/HMB-Media Streit geht weiter "Ist gelogen": Jesus teilt im Ronaldo-Drama weiter aus Nach dem Eklat um Cristiano Ronaldo sorgt Portugals Teamchef Jorge Jesus erneut für Wirbel. Der 72-Jährige dementiert eine Entschuldigung. Von Sport Heute 06.10.2026, 08:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Portugals Teamchef Jorge Jesus hat Berichte über eine angebliche Entschuldigung bei Cristiano Ronaldo entschieden zurückgewiesen. Der 72-Jährige dementierte zudem, ein öffentliches Statement zu dem Streit mit dem Superstar angekündigt zu haben.

Hintergrund ist der jüngste Wirbel um Ronaldo. Nach dem Streit mit Jesus hatte der 41-Jährige das portugiesische Teamcamp vorzeitig verlassen. Der spanische Journalist Edu Aguirre behauptete anschließend in der TV-Sendung "El Chiringuito", Jesus habe Ronaldo persönlich um Verzeihung gebeten und ihm außerdem eine öffentliche Erklärung versprochen.

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Nach Portugals 2:1-Sieg gegen Norwegen widersprach Jesus diesen Darstellungen deutlich. "Ich habe nie versprochen, mich öffentlich zu entschuldigen. Es ist gelogen! Ich entschuldige mich bei niemandem", stellte der Teamchef klar.

Trotz der deutlichen Worte scheint die Tür für Ronaldo im Nationalteam weiterhin offen zu sein. Jesus schließt eine Rückkehr des Stürmer-Stars bei der nächsten Einberufung nicht aus.

"Für mich ist Cris bei der nächsten Nominierung – sofern er bei Al-Nassr spielt – ein Kandidat für den Kader", erklärte Jesus. Damit könnte es trotz des jüngsten Eklats zu einem Comeback Ronaldos im Portugal-Team kommen.