i Dietmar Riegler erlebte in Triest ein Boots-Drama. APA-Images / Gepa Pictures Vor Triest gesunken Nach Adria-Drama – Jacht von Klub-Boss Riegler gehoben Die gesunkene Jacht von Dietmar Riegler wurde vor Triest aus der Adria gehoben. Der Wolfsberg-Klubboss hofft, dass sie noch zu retten ist. Von Sport Heute 06.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund fünf Wochen nach dem dramatischen Zwischenfall vor Triest ist die gesunkene Jacht von WAC-Präsident Dietmar Riegler geborgen worden. Die 14 Meter lange "Diwa II" lag seit Ende August auf dem Meeresgrund.

Damals war Riegler mit seiner Frau Waltraud und acht Freunden auf der Adria unterwegs. Kurz nach dem Ablegen drang plötzlich Wasser in das Boot ein. Alle zehn Österreicher konnten unverletzt gerettet werden.

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Nun wurde die Jacht am Montagvormittag in einer aufwendigen Aktion aus rund 22 Metern Tiefe gehoben, berichtet die italienische Zeitung "Il Piccolo".

Dabei wurde der Rumpf zunächst mit großen Hebeballons gesichert und langsam angehoben. Danach kam ein Pontonkran zum Einsatz, gleichzeitig wurde Wasser aus dem Inneren des Boots gepumpt.

Nach der Bergung wurde die "Diwa II" in eine Werft nach Muggia gebracht. Dort soll nun geprüft werden, wie schwer das Boot beschädigt ist. "Ob das Boot noch genutzt werden kann, werden wir erst nach der Untersuchung des Sachverständigen wissen", sagte Waltraud Riegler der "Kleinen Zeitung".

Als Ursache für das Unglück gilt weiterhin ein technisches Gebrechen. Menschliches Versagen schließt Riegler laut dem Bericht aus.