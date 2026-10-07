i Old or Obsolete Hotel Sign. iStock Hotel war Katastrophe 6.500-Euro-Urlaub wird für Familie zum Albtraum Eine Familie aus der Obersteiermark wollte neun Tage auf Rhodos genießen. Doch im Fünf-Sterne-Hotel warteten Schimmel, Dreck und zu kleine Zimmer. Von Österreich Heute 07.10.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für neun Tage Rhodos-Urlaub mit ihren beiden Kindern bezahlte eine vierköpfige Familie aus dem Bezirk Leoben rund 6500 Euro. Gebucht war ein geräumiger Bungalow – doch schon beim Einzug folgte die böse Überraschung.

Statt entspannter Urlaubstage fand die Familie Schimmel in mehreren Bereichen der Unterkunft vor. Auch der Zustand der Zimmer sorgte für Ärger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Schimmel und modriger Geruch

"Es war nicht nur verschimmelt. Alles war massiv verdreckt und heruntergekommen. Es lag ein modriger Geruch in den Zimmern, das Mobiliar war uralt und komplett abgewohnt", erzählt Guido Zeilinger, Konsumentenschutzexperte der Arbeiterkammer in der "Kleinen Zeitung". Die Mängel beschränkten sich laut Schilderung nicht auf Bad und Schlafzimmer. Für die Familie war schnell klar: So lässt sich der Urlaub nicht verbringen.

Die Reisenden wandten sich deshalb sowohl an die Rezeption als auch an die örtliche Reiseleitung. Die Reiseleitung versuchte, eine Lösung mit dem Hotel zu finden – doch auch das brachte nicht die erhoffte Verbesserung.

Familie musste mehrmals Zimmer wechseln

Angeboten wurde schließlich ein deutlich kleineres Zimmer. Dafür hätte die Familie allerdings schriftlich bestätigen sollen, mit der Lösung zufrieden zu sein und danach keine finanziellen Ansprüche mehr zu stellen. "Das ist ein Witz, aber ein schlechter", sagt Zeilinger.

Die Familie unterschrieb nicht. Stattdessen folgten weitere Zimmerwechsel. "Die Familie musste mehrmals von einem Zimmer zum anderen ziehen", berichtet der Konsumentenschützer. Zwischenzeitlich mussten die Eltern mit ihren unausgeschlafenen Kindern in der Hotellobby warten. Eines der Zimmer sei zudem viel zu klein für vier Personen gewesen.

Die Bilder des Tages i ?

Jetzt geht es um Geld

Die Reiseleitung habe sich zwar um eine Verbesserung bemüht, letztlich habe sich die Situation für die Familie aber nicht zufriedenstellend gelöst. Nun fordert sie eine Reisepreisminderung vom Veranstalter.

"Jetzt haben wir beim Veranstalter Reisepreisminderung beantragt. Bis jetzt haben wir allerdings noch keine Rückmeldung erhalten. Bemerkenswert ist, dass es sich eigentlich um einen namhaften Anbieter handelt", so Zeilinger.

Mängel könnten noch Folgen haben

Auch die Einstufung des Hotels spielt für den Konsumentenschützer eine Rolle. "Und das, obwohl man sagen muss, dass die fünf Sterne oder fünf Sonnen, wie es oft ausgeschildert wird, auch in der griechischen Landeskategorie grundsätzlich sehr gut sein müssten", erklärt er.

Sollte es bei demselben Hotel erneut zu einem vergleichbaren Fall kommen, könnte laut Zeilinger neben einer Reisepreisminderung auch Schadenersatz ein Thema werden. Der Veranstalter wäre dann über die bestehenden Mängel bereits informiert.