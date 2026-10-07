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Die Fliegerbombe wurde bei Grabungsarbeiten entdeckt. (Symbolbild)
Die Fliegerbombe wurde bei Grabungsarbeiten entdeckt. (Symbolbild)
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Großeinsatz

250-Kilo-Bombe am Bahnhof – Öffis-Chaos bei Graz

Eine Fliegerbombe löste am Mittwoch in Graz einen Großeinsatz aus. Öffis und Straßen wurden gesperrt, ehe die Bombe entschärft wurde.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
07.10.2026, 17:37
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Aufregung am Mittwochnachmittag im Grazer Bezirk Gries: Bei Bauarbeiten wurde gegen 15 Uhr beim Köflacher Bahnhof in der Köflacher Gasse eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Ein Bagger hatte den explosiven Fund bei Grabungsarbeiten freigelegt. Sofort rückten zahlreiche Polizeistreifen an. Rund um den Fundort wurde ein Sperrkreis von 200 Metern eingerichtet.

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Auch Öffis betroffen

Die Sperre hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr. Die Bahnstrecke der GKB wurde vorübergehend gesperrt. Auch Straßenbahn- und Busverbindungen in diesem Bereich waren betroffen. Für Autofahrer wurden örtliche Umleitungen eingerichtet.

Neben den Polizeistreifen war auch ein sprengstoffkundiger Polizist vor Ort. Schließlich übernahm der Entminungsdienst die Fliegerbombe. Gegen 16.30 Uhr dann die Entwarnung: Die Experten konnten die 250-Kilo-Bombe direkt vor Ort erfolgreich entschärfen.

Anschließend wurden sämtliche Sperren und Verkehrsmaßnahmen wieder aufgehoben. Rund eineinhalb Stunden nach dem Fund war der gefährliche Einsatz beendet – der Verkehr konnte wieder rollen.

red,07.10.2026, 17:37
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