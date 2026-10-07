i Die Polizei nahm sechs Tatverdächtige fest und stellte eine erhebliche Menge an Suchtgift sicher. Polizei (Archivbild) Mehrere Festnahmen Razzia in Szenelokal! Polizei findet Koks und Cannabis Nach umfangreichen Ermittlungen führte das Landeskriminalamt Steiermark einen gezielten Schwerpunkt- und Zugriffseinsatz in einem Szenelokal durch. Von André Wilding 07.10.2026, 08:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dem Einschreiten gingen akribische Ermittlungen der Kriminalbeamten voraus. Neben Erkenntnissen aus bereits laufenden Verfahren führten auch mehrere anonyme Hinweise aus der Bevölkerung die Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen. Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll in den vergangenen Jahren in diesem sowie in mehreren anderen Szenelokalen vor allem Kokain im Kilobereich in Verkehr gesetzt worden sein.

Der Drogenverkauf dürfte dabei einer klaren Systematik gefolgt sein und direkt von Bediensteten – darunter Kellnern und weiteren Angestellten – organisiert sowie umgesetzt worden sein. Nach der Auswertung und Aufbereitung des gesammelten Beweismaterials erwirkte die Staatsanwaltschaft Graz entsprechende Festnahmeanordnungen.

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Zugriff im Gastronomiebetrieb

Bei dem präzise koordinierten Einsatz vollstreckten die Einsatzkräfte die Anordnungen der Staatsanwaltschaft. Die Polizisten nahmen sechs Tatverdächtige fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen entdeckten die Kriminalbeamten eine größere Menge an illegalen Substanzen und stellten diese sicher. Unter den beschlagnahmten Beweismitteln befanden sich unter anderem Kokain, Cannabis sowie Amphetamine. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht, gewerbsmäßig mit diesen Suchtmitteln gehandelt zu haben.

Konsequente Bekämpfung

Suchtgiftkriminalität bildet seit jeher einen klaren Schwerpunkt der polizeilichen Ermittlungsarbeit, da Delikte in diesem Bereich erfahrungsgemäß auch oft direkt mit Gewaltdelikten einhergehen. Dies zeigen vor allem auch vergangene Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Steiermark ist daher bestrebt, derartige kriminelle Strukturen konsequent zu bekämpfen und das Entstehen verfestigter Szenen im öffentlichen Raum zu verhindern.

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Sowohl die Staatsanwaltschaft Graz als auch die Polizei gehen sämtlichen eingehenden Hinweisen weiterhin akribisch nach. Die Ermittler gehen davon aus, dass im Zuge der fortlaufenden Erhebungen weitere Festnahmen folgen werden. Dementsprechend sind vergleichbare Schwerpunktkontrollen und gezielte Zugriffe in Zukunft auch in anderen Szenelokalen nicht ausgeschlossen.