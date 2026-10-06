i Bei dem Vorfall standen sowohl der Rettungsdienst als auch die Polizei im Einsatz. iStock 11-Jähriger im Spital Bub crasht mit Scooter in Pkw, wird schwer verletzt In Graz kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem Scooter und einem Pkw. Dabei wurde ein 11-jähriger Bub "schwer verletzt". Von Michael Rauhofer-Redl 06.10.2026, 19:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem von einem 11-Jährigen gelenkten Scooter im Grazer Bezirk Waltendorf berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark am Abend.

Kind fuhr bergab

Ersten Erhebungen zufolge dürfte der Bursche gegen 15:30 Uhr mit seinem Spielzeug-Scooter eine abschüssige Gemeindestraße befahren haben, als er aufgrund des Gefälles nicht mehr bremsen konnte.

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Im Kreuzungsbereich mit der Rudolfstraße kollidierte der Bub mit der rechten Fahrzeugseite eines Pkw. Der 11-Jährige, welcher einen Helm trug, wurde mit schweren Verletzungen in die Kinderchirurgie des LKH Graz verbracht. Der 67-jährige Pkw-Lenker war nicht alkoholisiert.