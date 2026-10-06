i Die Polizei kam den Lügnern auf die Schliche. (Symbolbild) istock Sogar Cobra rückte aus Riesiger Einsatz ausgelöst – Waffen-Alarm war erfunden Ein angeblich mit einer Schusswaffe bedrohtes Paar löste in Graz einen Großeinsatz aus. Jetzt gestanden die beiden: Die Geschichte war erfunden. Von Österreich Heute 06.10.2026, 14:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitte September rückten in Graz 53 Polizisten mit 26 Streifenfahrzeugen aus. Auch Cobra, Schnelle Interventionsgruppe, Diensthunde und die Verhandlungsgruppe Süd waren im Einsatz. Der Grund: Ein Paar hatte eine Schusswaffen-Bedrohung in einer Wohnung in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße gemeldet.

Paar gestand erfundene Geschichte

Bei den anschließenden Ermittlungen stießen die Beamten auf erhebliche Widersprüche. Bei einer neuerlichen Einvernahme konfrontierten die Ermittler das Paar mit den Ungereimtheiten.

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Schließlich gestanden die beiden, dass der von ihnen beschuldigte Mann zum Zeitpunkt des angeblichen Vorfalls überhaupt nicht in der Wohnung gewesen war. Die Bedrohung mit der Schusswaffe war somit frei erfunden. Laut Polizei sollen die beiden zum Zeitpunkt des Notrufs zudem stark durch Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein.

Straße 800 Meter lang gesperrt

Der erfundene Notruf hatte weitreichende Folgen: Die stark frequentierte Conrad-von-Hötzendorf-Straße musste im Nachmittagsverkehr auf einer Länge von rund 800 Metern gesperrt werden.

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Nun werden die beiden Anzeiger wegen des Verdachts der Verleumdung an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Auch eine Anzeige wegen Ordnungsstörung folgt. Zusätzlich wird geprüft, ob die Kosten des Großeinsatzes den beiden verrechnet werden können. Wie hoch diese sind, ist derzeit noch nicht bekannt.