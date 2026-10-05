i Firmensitz in Fürstenfeld. Google Maps 17 Mitarbeiter betroffen Luxus-Firma insolvent – Produktion wandert nach Ungarn Die Edeldielen Manufaktur GmbH ist insolvent. 17 Mitarbeiter und 64 Gläubiger sind betroffen, die Schulden liegen bei 800.000 Euro. Von Österreich Heute 05.10.2026, 16:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Konfigurieren Sie Ihren eigenen Traumfußboden" – mit diesem Versprechen präsentiert die Edeldielen Manufaktur GmbH ihre Holz- und Parkettböden. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf "Liebe zum Detail" und hohe Qualität.

Jetzt steckt die Firma allerdings in finanziellen Schwierigkeiten. Die Edeldielen Manufaktur GmbH hat am Montag einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht.

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Das geht aus den vorliegenden Informationen des Gläubigerschutzverbandes Creditreform hervor.

800.000 Euro Schulden

Die wirtschaftlichen Probleme werden im Insolvenzantrag mit rückläufigen Umsätzen und gleichzeitig gestiegenen Kosten begründet. Betroffen sind 64 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf insgesamt rund 800.000 Euro.

Auch für die 17 Mitarbeiter des Unternehmens bringt das Verfahren Veränderungen. Denn die Firma plant einen weitreichenden Schritt.

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Produktion in Österreich soll schließen

Laut Insolvenzantrag soll der Unternehmensteil "Produktion" in Österreich geschlossen werden. Die Produktion soll stattdessen nach Ungarn verlagert werden. Dieser Schritt soll in Abstimmung mit dem noch zu bestellenden Insolvenzverwalter erfolgen.

Die Edeldielen Manufaktur GmbH produziert und handelt mit Holz- und Parkettböden, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf sogenannten Edeldielen liegt.

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Das Unternehmen strebt eine Sanierung mit Eigenverwaltung an. Den betroffenen Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 30 Prozent angeboten.