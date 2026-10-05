i Graz ist die erste Stadt, deren KI-Lösung eine Auszeichnet erhalten hat. Pexels / David Nestorov Stadtverwaltung ausgezeichnet Graz bekommt als erste Stadt ein KI-Gütesiegel Die KI-Plattform des Hauses Graz wurde unabhängig geprüft. Im Fokus standen unter anderem Datenschutz, Sicherheit und Fairness. Von Österreich Heute 05.10.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Graz setzt bei der Arbeit in der Stadtverwaltung auf Künstliche Intelligenz – und erhält dafür nun eine Auszeichnung.

Die interne KI-Plattform des Hauses Graz wurde vom Forschungszentrum Know Center mit dem Gütesiegel "Trustworthy AI" versehen.

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Nach Angaben der Stadt ist Graz damit die erste Stadt, deren KI-Lösung dieses Siegel erhalten hat. Vor der Vergabe musste die Plattform einen unabhängigen Prüfprozess durchlaufen.

Prüfung umfasst mehrere Bereiche

Untersucht wurde nicht nur die technische Funktionsweise. Auch Datenschutz, IT-Sicherheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit spielten bei der Bewertung eine Rolle.

Darüber hinaus prüfte das Grazer Know Center, wie es um Fairness, klare Zuständigkeiten und die Verantwortung beim Einsatz der Anwendung steht. Das Gütesiegel ist für 24 Monate gültig.

KI soll Mitarbeiter unterstützen

Die Plattform ist für den Einsatz innerhalb der Grazer Verwaltung vorgesehen. Sie soll Beschäftigte bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und gleichzeitig einen geregelten Rahmen für die Nutzung generativer KI schaffen.

Dafür gelten nach Angaben der Stadt klare Vorgaben und technische Sicherheitsmaßnahmen. So soll verhindert werden, dass beim Einsatz der Systeme Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit vernachlässigt werden.

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Die Auszeichnung bestätigt, dass die Plattform die festgelegten Kriterien zum Zeitpunkt der Prüfung erfüllt hat. Nach Ablauf der 24 Monate wäre für eine weitere Zertifizierung eine neuerliche Bewertung erforderlich.