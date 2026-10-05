i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Bruck an der Mur Gasflasche explodiert! Gartenhütte geht in Flammen auf Eine Gasflasche dürfte am Sonntagabend in einer Gartenhütte explodiert sein. Eine 56-Jährige wurde verletzt, die Hütte samt Inventar völlig zerstört. Von André Wilding 05.10.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag gegen 19.10 Uhr zu einer brennenden Gartenhütte gerufen. Bereits bei der Anfahrt konnte die Hütte, die sich zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand befand, in einem Waldstück wahrgenommen werden.

In der Nähe der Gartenhütte hielten sich mehrere Personen sowie die Besitzerin auf. Die 56-Jährige gab an, mit einer Gasflasche hantiert zu haben, als diese plötzlich explodiert sei. In weiterer Folge dürfte die Gartenhütte in Brand geraten sein.

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Straßensperre eingerichtet

Da sich das Feuer weiter ausbreitete, wurden zusätzliche Einsatzkräfte alarmiert. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Bruck an der Mur Stadt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Picheldorf, VOEST Wire und VOEST Edelstahl sowie zwei Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes und ein Notarzt zum Einsatz hinzugezogen.

Eine örtliche Straßensperre wurde eingerichtet, um Schaulustige vom Einsatzort fernzuhalten und dadurch eine Gefährdung von Personen zu verhindern.

Ermittlungen laufen

Gegen 22:30 Uhr konnten die Feuerwehren den Brand löschen. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Abziehen des unter Druck stehenden Gasschlauches zu einer Explosion geführt haben, wodurch der Brand ausgelöst worden sein dürfte.

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Die 56-Jährige erlitt eine Verletzung unbestimmten Grades an der Hand. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Durch den Brand wurden die Gartenhütte sowie das gesamte Inventar zerstört. Zudem wurden umliegende Bäume und Sträucher sowie der Zaun einer benachbarten Gartenhütte beschädigt.