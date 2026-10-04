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Ein Teenager musste ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)
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Mit Heli ins Spital

Auto kracht gegen Baum – zwei 17-Jährige verletzt

Ein Überholmanöver endete für zwei 17-Jährige in der Steiermark im Krankenhaus. Ihr Auto kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
04.10.2026, 19:46
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Ein Überholmanöver endete am Sonntagnachmittag in Frösau im Bezirk Weiz mit einem heftigen Unfall. Ein Auto mit zwei 17-Jährigen kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum. Beide Insassen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.40 Uhr auf einer Gemeindestraße. Laut ersten Erhebungen dürfte der 17-jährige Lenker aus dem Bezirk Weiz während eines Überholmanövers auf das Bankett geraten sein. Der Wagen verließ daraufhin die Straße, prallte frontal gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

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Trotz des heftigen Aufpralls konnten sich der Lenker und sein ebenfalls 17-jähriger Beifahrer selbst aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C12 in die Kinderchirurgie geflogen.

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Auch der Beifahrer wurde vom Roten Kreuz zur weiteren Abklärung in die Kinderchirurgie gebracht. Die Feuerwehr barg anschließend das schwer beschädigte Unfallfahrzeug.

red,04.10.2026, 19:46
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